Μεγάλη αντεπίθεση στο Κουρσκ ετοιμάζουν 50.000 Ρώσοι και Βορειοκορεάτες στρατιώτες σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Ο ρωσικός στρατός συγκέντρωσε δύναμη 50.000 στρατιωτών, συμπεριλαμβανομένων βορειοκορεατικών στρατευμάτων, καθώς προετοιμάζεται να ξεκινήσει αντεπίθεση με στόχο την ανακατάληψη εδαφών που κατέλαβε η Ουκρανία στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους αναφέρει η εφημερίδα.

Νέα αξιολόγηση από πλευράς ΗΠΑ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Μόσχα έχει συγκεντρώσει τη δύναμη χωρίς να χρειάζεται να αποσύρει στρατιώτες από την ανατολική Ουκρανία - την κύρια προτεραιότητά της στο πεδίο μάχης - διατηρώντας την ικανότητα να πιέζει σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα.

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν ανακαταλάβει μέρος των εδαφών που κατέλαβε η Ουκρανία στο Κουρσκ φέτος. Έχουν επιτεθεί εναντίον ουκρανικών θέσεων με πυραύλους και πυροβολικό, αλλά δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τη μεγάλη αντεπίθεση, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένουν μια αντεπίθεση στη δυτική Ρωσία να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας εκπαιδεύονται με τις ρωσικές δυνάμεις στο δυτικό τμήμα του Κουρσκ.

Η επίθεση Ρωσίας-Βόρειας Κορέας είναι προ των πυλών, την ώρα που ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επανέλθει στην εξουσία, με δηλωμένο στόχο να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο. Ο Τραμπ δεν αποσαφήνισε πώς ακριβώς θα διευθετήσει τη σύγκρουση, αλλά ο μελλοντικός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έκανε λόγο για σχέδιο που θα επιτρέψει στη Ρωσία να διατηρήσει τα εδάφη που έχει καταλάβει στην Ουκρανία.

Ορισμένοι αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών έχουν γίνει πιο απαισιόδοξοι για τις συνολικές προοπτικές της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι η Ρωσία κερδίζει σταθερά έδαφος τόσο στο Κουρσκ όσο και στην ανατολική Ουκρανία. Τονίζουν ότι η υποχώρηση οφείλεται εν μέρει στην αποτυχία της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει κρίσιμες ελλείψεις στρατευμάτων.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν υποστήριξε σταθερά την Ουκρανία, πιέζοντας το Κογκρέσο να εγκρίνει βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δυτικός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η αιφνιδιαστική εισβολή της Ουκρανίας στο Κουρσκ τον Αύγουστο περιόρισε τις δυνάμεις της στο πεδίο της μάχης στην ανατολική Ουκρανία, αφήνοντάς τες ευάλωτες στη ρωσική προέλαση. Ωστόσο, τονίζεται ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει ισχυρή άμυνα στο Κουρσκ και μπορεί να κρατήσει τις θέσεις της, τουλάχιστον για μικρό διάστημα.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν στους ΝΥΤ υπό τον όρο ανωνυμίας. Δεν παρέλειψαν να επισημάνουν ότι η άφιξη των βορειοκορεατικών δυνάμεων συνιστά μεγάλη κλιμάκωση μετά από πάνω από δύο χρόνια πολέμου.

Πού και πώς θα επιχειρήσουν οι Βορειοκορεάτες

Η Βόρεια Κορέα έχει στείλει περισσότερους από 10.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν με τη Ρωσία στο Κουρσκ, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Τα στρατεύματα φορούν ρωσικές στολές και έχουν εξοπλιστεί από τη Μόσχα, αλλά πιθανότατα θα πολεμήσουν στις δικές τους διακριτές μονάδες, δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Μόσχα προμήθευσε τις βορειοκορεατικές δυνάμεις με πολυβόλα, τουφέκια, αντιαρματικούς πυραύλους και ρουκέτες.

Ο Ζελένσκι καταδικάζει τον αριθμό ρεκόρ ρωσικών επιθέσεων με drone

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τον αριθμό ρεκόρ ρωσικών επιθέσεων με drone εναντίον της χώρας του.

"Χθες τη νύχτα, η Ρωσία εξαπέλυσε αριθμό ρεκόρ 145 Shahed και άλλων drone κατά της Ουκρανίας", έγραψε ο Ζελένσκι σήμερα στο Χ αναφερόμενος στα ιρανικής κατασκευής καμικάζι drone.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.