Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ουκρανίας, ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε χθες Σάββατο ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στον πόλεμο εναντίον των ρώσων εισβολέων, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στο ανατολικό μέτωπο και βορειοκορεατικά στρατεύματα είναι έτοιμα να συμμετάσχουν στην εκστρατεία του Κρεμλίνου.

Αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον αμερικανό στρατηγό Κρίστοφερ Καβόλι, επικεφαλής του διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την Ευρώπη (U.S. European Command ή EUCOM), ο Σίρσκι επεσήμανε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις – οι οποίες έχουν αριθμητικό μειονέκτημα έναντι των εισβολέων – δέχονται επιθέσεις σε τομείς στρατηγικής σημασίας, δυόμισι και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πως ο ουκρανικός στρατός έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην γραμμή άμυνας γύρω από την πόλη Κουράχοβε – η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων μαζί με το Ποκρόβσκ, στρατηγικό κόμβο που βρίσκεται βορειότερα. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε τα πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους και απηύθυνε έκκληση στους ευρωπαίους συμμάχους να ενισχύσουν την Ουκρανία με περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Σίρσκι έγραψε ότι είπε στον αμερικανό στρατηγό Καβόλι πως η κατάσταση στα μέτωπα των μαχών παραμένει δύσκολη και εμφανίζει «σημάδια κλιμάκωσης». «Ο εχθρός, αξιοποιώντας το αριθμητικό του πλεονέκτημα, συνεχίζει τις επιθέσεις και επικεντρώνει τις προσπάθειές του στις περιοχές του Ποκρόβσκ και του Κουράχοβε», δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιδιώκουν να θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, καταλαμβάνοντας τη μια κοινότητα μετά την άλλη καθώς προελαύνουν προς το Ποκρόβσκ.

Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας ενημέρωσε το βράδυ του Σαββάτου πως περίπου 40 μάχες διεξήχθησαν τις προηγούμενες ώρες στα περίχωρα του Κουράχοβε, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την πόλη.

Όλα αυτά, εν μέσω αναφορών στη Δύση ότι η Βόρεια Κορέα έχει στείλει στρατεύματα στη σύμμαχο Ρωσία. «Έχουμε πολλές αναφορές ότι βορειοκορεάτες στρατιώτες ετοιμάζονται να συμμετάσχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων», δήλωσε το Σάββατο ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει αναφέρει ότι περίπου 11.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στη Ρωσία, συγκεκριμένα στην περιφέρεια Κουρσκ (νότια) όπου ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν αιφνιδιαστικά τον περασμένο Αύγουστο. Τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο υπουργός Άμυνας Ρούστεμ Ουμέροφ υποστήριξαν ότι οι βορειοκορεατικές δυνάμεις ενεπλάκησαν πρόσφατα σε μάχες με ουκρανικά στρατεύματα.

Οι ΗΠΑ αποτελούν το μεγαλύτερο προμηθευτή όπλων στην Ουκρανία, αλλά η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές έχει εγείρει αμφιβολίες σχετικά με τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν ένας από τους πρώτους ηγέτες που συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Ο ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «υπέροχη» την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Τραμπ και συμπλήρωσε πως οι επαφές τους θα συνεχιστούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

