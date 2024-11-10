Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι διασυνοριακές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά κουρδικών στόχων θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα και άφησε να εννοηθεί ότι θα αφορούν και περιοχές που έως σήμερα δεν ελέγχονται από τον τουρκικό στρατό.

«Το επόμενο διάστημα θα ολοκληρώσουμε τους κρίκους της αλυσίδας που λείπουν από την ασφαλή ζώνη που έχουμε δημιουργήσει κατά μήκος των συνόρων μας. Θα διακόψουμε πλήρως την επαφή μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων και των συνόρων μας. Οι επιχειρήσεις που θα εξαλείψουν την αυτονομιστική τρομοκρατική οργάνωση ως απειλή για τη χώρα μας θα συνεχιστούν. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα μας τα μέσα στο έπακρο», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν σε επιμνημόσυνη εκδήλωση του «Ιδρύματος Πολιτισμού, Γλώσσας και Ιστορίας Ατατούρκ» για τη σημερινή 86η επέτειο από τον θάνατο του Μουσταφά Κεμάλ.

Η Άγκυρα ταυτίζει την υπό κουρδικό έλεγχο πολιτοφυλακή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) με την οργάνωση ΡΚΚ (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν) που δρα κατά της Τουρκίας. Οι κουρδικές δυνάμεις υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και το γεγονός αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Για την εξάλειψή του κινδύνου που διαβλέπει ακόμη και για την ακεραιότητα της ίδιας της Τουρκίας, ο Ερντογάν απειλεί εδώ και καιρό με νέα στρατιωτική επιχείρηση στη βόρεια Συρία.

Η 'Αγκυρα διατηρεί τον έλεγχο του βόρειου τμήματος της χώρας κατά μήκος της συνοριακής γραμμής δυτικά του Ευφράτη, τόσο με δική της στρατιωτική παρουσία, όσο και σε συνεργασία με τις δυνάμεις του Ελεύθερου Συριακού Στρατού της αντιπολίτευσης, τον οποίο εξοπλίζει.

Στο παρελθόν ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ 'Ασαντ απέκλειε το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του όσο τα τουρκικά στρατεύματα βρίσκονται στο συριακό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.