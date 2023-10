Ανοίγει τον δρόμο για πυρηνικές δοκιμές η Ρωσία - Ποια είναι η στόχευση του Κρεμλίνου; Κόσμος 07:15, 18.10.2023 linkedin

Η Ρωσία ξεκινά τη διαδικασία απόσυρσης από τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών Η τελική απόφαση θα ληφθεί την Πέμπτη