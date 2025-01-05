Ρωσία: Ανεστάλησαν προσωρινά οι πτήσεις σε 3 αεροδρόμια

Τα ρωσικά αεροδρόμια του Νιζνεκάμσκ, του Ιζέβσκ και του Περμ ανέστειλαν προσωρινά τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πτήσεων από τις 10:05 πμ (τοπική ώρα, 0915 ώρα Ελλάδας) σήμερα προκειμένου να διεξάγονται με ασφάλεια οι πολιτικές πτήσεις, όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

Η υπηρεσία δεν διευκρίνισε τον λόγο για τον οποίο αναστέλλονται οι πτήσεις, αλλά στο παρελθόν τα ρωσικά αεροδρόμια έχουν κλείσει όταν υπάρχει κίνδυνος πληγμάτων από ουκρανικά drones στην περιοχή.

Οι τρεις πόλεις βρίσκονται ανατολικά της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

