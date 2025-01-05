Εκατομμύρια Αμερικανοί στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωποι με χιονοθύελλες, παγετό και βροχοπτώσεις μέχρι τη Δευτέρα, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS).

Οι κυβερνήτες του Κεντάκι και της Βιρτζίνιας έχουν ήδη κηρύξει τις πολιτείες τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την επερχόμενη καταιγίδα.

🧵: Severe weather, blizzard conditions, and an ice storm are expected to begin tonight through Tuesday. After that a major cooldown for most of the eastern US that could bring below 0 temperatures!#tornado #weather #wxtwitter #Winterwx #Blizzard #IceStorm #WinterStorm pic.twitter.com/CAPL7I1IAu — Storm Trackers (@StormTrackerUS) January 5, 2025

Ο μετεωρολόγος Ριτς Μπαν της NWS ανέφερε πως η κακοκαιρία θα επηρεάσει περισσότερους από 60 εκατομμύρια κατοίκους. Σε μια τεράστια έκταση από τη Νεμπράσκα και το Κάνσας μέχρι το ανατολικό άκρο των ΗΠΑ (Οχάιο, Ιντιάνα, Πενσιλβάνια, Βιρτζίνια) το ύψος του χιονιού ενδέχεται να φθάσει τα 30 εκατοστά.

The first major winter storm of the season is coming together. Have at least three ways to receive weather warnings. Heavy snow, ice, isolated flooding and severe weather are all anticipated.



Have you checked the WeatherRadar for your location?https://t.co/yltBMv2zbA… pic.twitter.com/K29paQNqTi — Weather & Radar USA (@WeatherRadar_US) January 4, 2025

Ο παγετός αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αρκετών περιοχών στο νότιο Μισούρι, στο Κεντάκι και στο Τενεσί, τόνισε ο μετεωρολόγος Ριτς Μπαν. «Θα είναι σχεδόν αδύνατο να οδηγήσετε σε ορισμένες περιοχές», συμπλήρωσε.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι έκλεισε προσωρινά το απόγευμα του Σαββάτου εξαιτίας της ταχείας συσσώρευσης πάγου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο Μπαν είπε ότι η καταιγίδα προβλέπεται να απομακρυνθεί το βράδυ της Δευτέρας από την Ανατολική Ακτή, αλλά ένα κύμα αρκτικού ψύχους θα φέρει παγωνιά στις ανατολικές πολιτείες προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

