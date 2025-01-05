Λογαριασμός
Σαρώνει η κακοκαιρία τις ΗΠΑ: Χιονοθύελλες και παγετός στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες

Οι κυβερνήτες του Κεντάκι και της Βιρτζίνιας έχουν ήδη κηρύξει τις πολιτείες τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την επερχόμενη καταιγίδα.

χιονια ΗΠΑ

Εκατομμύρια Αμερικανοί στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωποι με χιονοθύελλες, παγετό και βροχοπτώσεις μέχρι τη Δευτέρα, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS).

Ο μετεωρολόγος Ριτς Μπαν της NWS ανέφερε πως η κακοκαιρία θα επηρεάσει περισσότερους από 60 εκατομμύρια κατοίκους. Σε μια τεράστια έκταση από τη Νεμπράσκα και το Κάνσας μέχρι το ανατολικό άκρο των ΗΠΑ (Οχάιο, Ιντιάνα, Πενσιλβάνια, Βιρτζίνια) το ύψος του χιονιού ενδέχεται να φθάσει τα 30 εκατοστά.

Ο παγετός αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αρκετών περιοχών στο νότιο Μισούρι, στο Κεντάκι και στο Τενεσί, τόνισε ο μετεωρολόγος Ριτς Μπαν. «Θα είναι σχεδόν αδύνατο να οδηγήσετε σε ορισμένες περιοχές», συμπλήρωσε.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι έκλεισε προσωρινά το απόγευμα του Σαββάτου εξαιτίας της ταχείας συσσώρευσης πάγου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο Μπαν είπε ότι η καταιγίδα προβλέπεται να απομακρυνθεί το βράδυ της Δευτέρας από την Ανατολική Ακτή, αλλά ένα κύμα αρκτικού ψύχους θα φέρει παγωνιά στις ανατολικές πολιτείες προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ΗΠΑ χιονοθύελλα παγετός
