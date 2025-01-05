Ο Τραμπ κάνει παράπονα επειδή οι σημαίες θα είναι μεσίστιες την ημέρα της ορκωμοσίας του

Παράπονα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή ότι οι σημαίες στις ΗΠΑ θα εξακολουθούν να είναι μεσίστιες στη διάρκεια της ορκωμοσίας του, στις 20 Ιανουαρίου, στη μνήμη του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ.

Με εντολή του Τζο Μπάιντεν οι σημαίες θα είναι μεσίστιες για 30 ημέρες από την ημέρα του θανάτου του Κάρτερ, στις 29 Δεκεμβρίου, η συνήθης πρακτική όταν πεθαίνει ένας πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, ο οποίος θα παραστεί στην τελετή μνήμης του Κάρτερ στην Ουάσινγκτον στις 9 Ιανουαρίου, αντέδρασε σε ανάρτηση του Truth Social την Παρασκευή.

«Θεωρούν ότι είναι τόσο υπέροχο και είναι τόσο χαρούμενοι γι' αυτό γιατί, στην πραγματικότητα, δεν αγαπούν τη χώρα μας, σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους», είπε ο Τραμπ.

«Κανείς δεν θέλει να το δει αυτό και κανένας Αμερικανός δεν μπορεί να είναι χαρούμενος γι 'αυτό. Ας δούμε πώς θα πάει» είπε.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Karine Jean-Pierre είπε ότι ο Λευκός Οίκος δεν σχεδιάζει να επανεξετάσει την απόφαση.

Πηγή: skai.gr

