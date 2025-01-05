Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που σαρώνει τη νοτιοανατολική Αυστραλία, αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού για δασικές πυρκαγιές στην πολιτεία Βικτώρια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τεράστια πυρκαγιά στον εθνικό δρυμό Γκράμπιανς έκανε στάχτη αγροικίες και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γεωργικών εκτάσεων.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι ο υδράργυρος ενδέχεται να σκαρφαλώσει σήμερα στους 45 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της πολιτείας Βικτώρια, της δεύτερης πιο πυκνοκατοικημένης στην Αυστραλία. Η θερμοκρασία στη Μελβούρνη προβλέπεται να ανέλθει στους 38°C. Στην πόλη Μιλντούρα, στο βορειοδυτικό άκρο της πολιτείας, τα θερμόμετρα έδειχναν 32,9 βαθμούς Κελσίου στις 10:30 το πρωί (τοπική ώρα) και η πρόγνωση έκανε λόγο για μέγιστη θερμοκρασία 42°C, υπερβαίνοντας τη συνηθισμένη για τον Ιανουάριο στην περιοχή.

Οι αρχές της πολιτείας Βικτώρια προειδοποιούν για «ακραίο» κίνδυνο πυρκαγιάς σε ορισμένες περιοχές.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, η μετεωρολόγος Μίριαμ Μπράντμπερι προειδοποίησε πως το κύμα καύσωνα στη Βικτώρια θα κορυφωθεί σήμερα και ότι μια ανάσα δροσιάς αναμένεται από το βράδυ. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προβλέπονται επίσης σε περιοχές της Δυτικής Αυστραλίας, της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Τασμανίας.

Το χειρότερο καλοκαίρι των τελευταίων ετών στην Αυστραλία ήταν εκείνο του 2019-2020, όταν πυρκαγιές έκαναν στάχτη μια έκταση στο μέγεθος της Τουρκίας και προκάλεσαν τον θάνατο 33 ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

