Δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο δύο μαρτυρίες.

Τις τελευταίες ημέρες η Ρωσία έχει καταγγείλει μια σειρά επιθέσεων από ουκρανικές δυνάμεις σε εδάφη της κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προειδοποιώντας πως τέτοιες επιθέσεις εγκυμονούν κινδύνους για σημαντική κλιμάκωση της κρίσης.

Η Ουκρανία δεν έχει αποδεχθεί ευθέως την ευθύνη, αλλά χαρακτηρίζει τα περιστατικά «ανταπόδοση» και «κάρμα» για τη Ρωσία.

This is near Belgorod, Russia, a city near the Ukrainian border. While the whole world is afraid to do anything, funny explosions keep appearing now on Russian territory for a week or more, notice how silent they are about it, because they simply can do nothing about it 😏 pic.twitter.com/5BadEjANOK