Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πύραυλο σε εστιατόριο στην πόλη Κριβίι Ριχ, όπου πραγματοποιούνταν συγκέντρωση Ουκρανών στρατιωτικών αξιωματικών και δυτικών εκπαιδευτών, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με τη ρωσική ανακοίνωση, 85 Ουκρανοί στρατιωτικοί και ξένοι αξιωματικοί σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Ya son 16 las personas aseinadas, 6 de ellos niños. El misil detonó sobre un parque en donde suelen ir las familias de Kryvyi Rih

Putin continúa dirigiendo sus misiles y drones contra objetivos civiles mientras la Rusia no arancelada sigue imponiendo condiciones pic.twitter.com/tuWGblR5t9 — Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 4, 2025

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, οι απώλειες του εχθρού ανέρχονται 20 οχήματα», ανέφερε το υπουργείο στο Telegram.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι επίθεση με πύραυλο σε κατοικημένη περιοχή του Κριβίι Ριχ σκότωσε τουλάχιστον 16 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 6 παιδιών.

