Η Ρωσία χτύπησε με πύραυλο συγκέντρωση Ουκρανών και ξένων στρατιωτικών στο Κριβίι Ριχ - 85 νεκροί

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, οι απώλειες του εχθρού ανέρχονται 20 οχήματα», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο Telegram

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πύραυλο σε εστιατόριο στην πόλη Κριβίι Ριχ, όπου πραγματοποιούνταν συγκέντρωση Ουκρανών στρατιωτικών αξιωματικών και δυτικών εκπαιδευτών, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με τη ρωσική ανακοίνωση, 85 Ουκρανοί στρατιωτικοί και ξένοι αξιωματικοί σκοτώθηκαν στην επίθεση. 

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, οι απώλειες του εχθρού ανέρχονται 20 οχήματα», ανέφερε το υπουργείο στο Telegram.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι επίθεση με πύραυλο σε κατοικημένη περιοχή του Κριβίι Ριχ σκότωσε τουλάχιστον 16 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 6 παιδιών.

Πηγή: skai.gr

