Ράντεφ: Μαθήματα Ιστορίας ξεχνιούνται συχνά - Σε περιόδους παγκόσμιας σύγκρουσης δεν μπορούν να υπάρχουν απομονωμένα νησιά ειρήνης

Τα μαθήματα της Ιστορίας συχνά ξεχνιούνται, ότι σε περιόδους παγκόσμιων συγκρούσεων δεν μπορούν να υπάρχουν απομονωμένα νησιά ειρήνης και ηρεμίας, έγραψε σήμερα ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ στο Facebook. Η Βουλγαρία και το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας φιλοξενούν στη Σόφια το συνέδριο της Διαδικασίας της Άκαμπα για τα Βαλκάνια.

Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα είναι να απελευθερωθεί από την αυταπάτη ότι η ειρήνη και η ασφάλεια μπορούν να διασφαλιστούν μόνο για μια χώρα και μια περιοχή ή σε βάρος κάποιου άλλου. Τα Βαλκάνια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο θέμα της ασφάλειας, γιατί υποφέρουν άμεσα από τις συνέπειες των στρατιωτικών συγκρούσεων στην περιοχή. Συγκρούσεις που τροφοδοτούν την παράνομη διακίνηση ανθρώπων, τη μετανάστευση, τη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία. Στις μέρες μας, όταν η ασφάλεια γίνεται καθημερινή πρόκληση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι ηγέτες των κρατών να ανταλλάσσουν απόψεις και να αναζητούν από κοινού τρόπους για την ενίσχυσή της, τόνισε ο πρόεδρος Ράντεφ.

Σε μια περίοδο ξαφνικής επιδείνωσης του περιβάλλοντος ασφαλείας, πρέπει να ακουστούν περισσότερες φωνές ηγετών και ειδικών και να γίνουν σεβαστές οι απόψεις, η εμπειρία και οι προτάσεις τους. Αν είχε γίνει αυτό, η μοιραία για την Ουκρανία αντεπίθεση που ξεκίνησε το 2023 δεν θα είχε συμβεί και πολλοί ηγέτες στην Ευρώπη θα ζούσαν με την αφελή πεποίθηση ότι διοχετεύοντας περισσότερους πόρους και όπλα στην Ουκρανία, η χώρα αυτή θα κατήγαγε σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες και θα μπορούσε να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος. Είναι σαφές ότι αυτό δεν θα συμβεί και ότι θα οδηγήσει σε περισσότερες καταστροφές, περισσότερα θύματα, μεγαλύτερη απομάκρυνση από την ειρήνη και απώλεια ακόμη περισσότερων εδαφών για την Ουκρανία. Γι' αυτό τα συνέδρια όπως το σημερινό είναι εξαιρετικά σημαντικά, υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος Ράντεφ σημείωσε ότι μαζί με τον βασιλιά Αμπντάλα Β' υποδέχονται στη Σόφια περίπου 30 αντιπροσωπείες των οποίων ηγούνται αρχηγοί κρατών, εκπροσώπους κυβερνήσεων, διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών στη Βουλγαρία.

Οι δύο αρχηγοί κρατών υποδέχτηκαν μεταξύ άλλων την πρόεδρο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Ζέλικα Τσβιγιάνοβιτς, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα, της Σλοβενίας Νατάσα Πιρτς Μουσάρ, τον πρόεδρο του Μαυροβουνίου Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, της Αλβανίας Μπαϊράμ Μπεγκάι, του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι, της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς, της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς και τον υπουργό Εσωτερικών του Βελγίου Μπερνάρ Κεντέν.

Η Διαδικασία της Άκαμπα είναι μια σειρά διεθνών συναντήσεων τις οποίες ξεκίνησε ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' το 2015. Το συνέδριο είναι αφιερωμένο σε θέματα τρομοκρατίας, παράτυπης μετανάστευσης και ριζοσπαστικοποίησης, και δίνει την ευκαιρία να αναλυθούν οι προκλήσεις, να συγκριθούν οι προοπτικές και να αναζητηθούν κοινές λύσεις προς το συμφέρον της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, έγραψε επίσης ο Ράντεφ.

Με επίσημη τελετή την Πέμπτη στην πλατεία του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι στη Σόφια, ο πρόεδρος Ράντεφ υποδέχτηκε τον βασιλιά Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Βουλγαρία έπειτα από πρόσκληση του πρόεδρου της χώρας.

