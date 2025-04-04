Η εισαγγελία του Βελγίου απήγγειλε κατηγορίες σε οκτώ άτομα για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εγκληματική οργάνωση στο πλαίσιο έρευνας για τις δραστηριότητες λόμπι της Huawei στην Ευρώπη, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

Η απόφαση έρχεται τρεις εβδομάδες μετά τις επιδρομές της αστυνομίας σε Βέλγιο και Πορτογαλία, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτες παράνομες πληρωμές από τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό προκειμένου να εξασφαλίσει υποστήριξη από Ευρωπαίους βουλευτές για τα συμφέροντα της εταιρείας. Οι αρχές πραγματοποίησαν επίσης έρευνες στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Από τους οκτώ υπόπτους στην υπόθεση, οι τρεις είχαν αρχικά προφυλακιστεί και πλέον βρίσκονται υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση μετά από προσφυγές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του εισαγγελέα. Άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι «υπό προϋποθέσεις», ανέφερε. Οι υπόλοιποι τρεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή, δύο άσκησαν έφεση, ενώ ο τρίτος μπορεί να επίσης να προσφύγει.

Η Huawei δήλωσε ότι «λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτούς τους ισχυρισμούς» και «έχει πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι της διαφθοράς ή άλλων αδικημάτων».



