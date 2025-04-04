Ιταλία: 19χρονος δολοφόνησε τον πατέρα του - Δήλωσε ότι ήθελε να υπερασπίσει τη μητέρα του

Την περασμένη νύχτα, οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Τρέντο, στη βορειοανατολική Ιταλία. Ο δεκαεννιάχρονος Μπόγιαν Πάνιτς μαχαίρωσε θανάσιμα τον πατέρα του Σίμουν, σαράντα έξι ετών.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο νέος φέρεται να δολοφόνησε τον πατέρα του για να υπερασπίσει τη μητέρα του, η οποία ήταν εδώ και καιρό θύμα κακοποίησης από μέρους του συζύγου της.

«Δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική, τον δολοφόνησα με μαχαίρι διότι συνέχιζε να κακοποιεί τη μητέρα μου. Αμέσως μετά έκανα ό,τι μπορούσα για να τον κρατήσω στη ζωή αλλά δεν τα κατάφερα και κάλεσα τους καραμπινιέρους», δήλωσε ο νέος στους εισαγγελείς. Ο δεκαεννιάχρονος περίμενε τους καραμπινιέρους και την αστυνομία δίπλα στο πτώμα του πατέρα του και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Πρόκειται για οικογένεια βοσνιακής καταγωγής, πλήρως ενταγμένη στην κοινωνική πραγματικότητα της περιοχής. Όπως δήλωσαν πολλοί γείτονες, έως τώρα δεν είχαν προκύψει εμφανείς εντάσεις.

Η υπόθεση αυτή, όπως φαίνεται, έχει πολλά κοινά σημεία με εκείνη του δεκαοκτάχρονου Άλεξ Κοτόια, ο οποίος στις 30 Απριλίου του 2020 δολοφόνησε τον πατέρα του, με τριάντα τέσσερις μαχαιριές. Ο νέος, κατά την ομολογία του υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να στερήσει τη ζωή από τον πατέρα του για να βοηθήσει τη μητέρα του, η οποία ήταν θύμα συνεχών ξυλοδαρμών και απειλών από μέρος του συζύγου της. Ο νέος, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ζήτησε επανάληψη της δίκης, αθωώθηκε από το εφετείο του Τορίνο και μετά από λίγους μήνες αποφάσισε να πάρει το επώνυμο της μητέρας του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

