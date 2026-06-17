Διπλό μέτωπο απασχολεί σήμερα τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Δικέφαλος του Βορρά περιμένει τόσο την κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League όσο και τις οριστικές εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, που παραμένει το σημαντικότερο ζήτημα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον πρώτο αντίπαλό του στη φετινή ευρωπαϊκή του διαδρομή. Οι Θεσσαλονικείς συμμετέχουν στην κλήρωση ως ισχυροί και θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, με τις αναμετρήσεις να είναι προγραμματισμένες για τις 23 και 30 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της κλήρωσης, ο Δικέφαλος αποφεύγει ορισμένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της διαδικασίας, ενώ στους πιθανούς αντιπάλους συγκαταλέγονται ομάδες όπως η Μπεσίκτας (Τουρκία), Τβέντε (Ολλανδία), Τρόμσο (Νορβηγία), Σεν Γκάλεν (Ελβετία), Χάμαρμπι (Σουηδία) και ορισμένοι ακόμη σύλλογοι που θα προκύψουν από τον πρώτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στο θέμα του προπονητή. Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κινούνται για την επόμενη ημέρα, θέλοντας να κλείσουν το ζήτημα το συντομότερο δυνατό ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στον σχεδιασμό.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, ο Μάρινο Πούσιτς φαίνεται να έχει αποκτήσει προβάδισμα στην κούρσα για την τεχνική ηγεσία. Ο Ολλανδοκροάτης προπονητής παραμένει ψηλά στη λίστα των «ασπρόμαυρων» και οι επαφές των τελευταίων ημερών έχουν φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά.

Παράλληλα, στο τραπέζι έχουν πέσει και άλλες περιπτώσεις, με εκείνη του Έντερ Σαράμπια να παραμένει δύσκολη, ενώ εξετάστηκαν και άλλες επιλογές από την ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, ο Πούσιτς εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως η βασική υποψηφιότητα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

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