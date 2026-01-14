Η Ρώμη αναμένεται να γίνει η τελευταία σε σειρά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που μειώνει δραστικά τα όρια ταχύτητας στους δρόμους της, σε μια προσπάθεια να ελαττώσει τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων και τη ρύπανση.

Τα νέα όρια ταχύτητας στην Αιώνια Πόλη, που θα φθάνουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα σε όλο το ιστορικό κέντρο, θα τεθούν σε ισχύ από την Πέμπτη, μειώνοντας σχεδόν στο μισό το προηγούμενο όριο ταχύτητας των 50 χιλιομέτρων την ώρα στους δρόμους της.

«Αυτοί οι δρόμοι αντικατοπτρίζουν μια πόλη χτισμένη για αυτοκίνητα που πλέον δεν υπάρχει», δήλωσε ο επικεφαλής της Αρχής Μεταφορών της Ρώμης Εουγκένιο Πατάνε στην εφημερίδα Corriere della Sera.

«Οι χαμηλότερες ταχύτητες σώζουν ζωές», πρόσθεσε, επικαλούμενος στοιχεία που καταδεικνύουν πως η ταχύτητα ευθύνεται για το 7,5% των τροχαίων ατυχημάτων στην πόλη.

Η μείωση των ορίων ταχύτητας από τη Ρώμη ακολουθεί το παράδειγμα ευρωπαϊκών πρωτευουσών, όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, το Παρίσι και το Ελσίνκι, που έχουν ήδη υιοθετήσει μέτρα για ασφαλέστερους δρόμους χωρίς υψηλές ταχύτητες, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τη σθεναρή αντίδραση των οδηγών.

Η Μπολόνια, στη βόρεια Ιταλία, κατέγραψε μια πτώση 13% στον αριθμό των τροχαίων, ενώ οι θάνατοι μειώθηκαν κατά περίπου 50% τη χρονιά που έγινε η πρώτη μεγάλη πόλη της χώρας, η οποία επέβαλε όριο ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα, τον Ιανουάριο του 2024.

Ο δήμαρχος της Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι αύξησε τον αριθμό των καμερών καταγραφής της ταχύτητας και προέτρεψε τους κατοίκους να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ιδιωτικά οχήματά τους, μετά την εκλογή του το 2021, εν μέσω των ανησυχιών για την ασφάλεια και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας απεφάνθη τον Νοέμβριο πως οι άνθρωποι που διαμένουν στον περιφερειακό της πόλης δικαιούνται αποζημίωση ύψους 10.000 ευρώ για την έκθεσή τους στον υπερβολικό θόρυβο και τη ρύπανση από μικροσωματίδια.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επιβολή του χαμηλότερου ορίου ταχύτητας αναμένεται να μειώσει την ηχορύπανση κατά περίπου 2 ντεσιμπέλ στο κέντρο της πόλης της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

