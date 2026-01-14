«Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»: Ευθεία απειλή του Ιράν κατά του Τραμπ

Σε ευθεία απειλή κατά του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε το Ιράν, με την κρατική τηλεόραση να μεταδίδει εικόνα του μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, συνοδευόμενη από μήνυμα στα περσικά που έγραφε «αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει».

By airing an image of President Trump after the attempted assassination, Iran’s state TV is issuing a direct threat to the United States and to President Trump: “This time, the bullet won’t miss.” says the sign in Persian. pic.twitter.com/BDj7zn8wRs January 14, 2026

Περισσότεροι από 3.400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο πλαίσιο της σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ώρα που οι ΗΠΑ απομακρύνουν εκατοντάδες στρατιωτικούς από τη μεγαλύτερη βάση τους στη Μέση Ανατολή, υπό τον φόβο ότι το καθεστώς θα προχωρήσει σε αντίποινα σε περίπτωση πιθανού πλήγματος.

Η νορβηγικής έδρας ΜΚΟ Iran Human Rights προσθέτει ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν επίσης συλληφθεί.



Πηγή: skai.gr

