«Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»: Ευθεία απειλή του Ιράν κατά του Τραμπ

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνα του Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, συνοδευόμενη από μήνυμα στα περσικά 

Τραμπ απόπειρα δολοφονίας

Σε ευθεία απειλή κατά του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε το Ιράν, με την κρατική τηλεόραση να μεταδίδει εικόνα του μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, συνοδευόμενη από μήνυμα στα περσικά που έγραφε «αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει».

Περισσότεροι από 3.400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο πλαίσιο της σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ώρα που οι ΗΠΑ απομακρύνουν εκατοντάδες στρατιωτικούς από τη μεγαλύτερη βάση τους στη Μέση Ανατολή, υπό τον φόβο ότι το καθεστώς θα προχωρήσει σε αντίποινα σε περίπτωση πιθανού πλήγματος.

Η νορβηγικής έδρας ΜΚΟ Iran Human Rights προσθέτει ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν επίσης συλληφθεί.
 

