Ένα ημερολόγιο με κοντινά πορτρέτα νεαρών και εμφανίσιμων ανδρών ντυμένων με ιερατικά άμφια αποτελεί εδώ και δύο δεκαετίες ένα από τα πιο γνωστά σουβενίρ της Ρώμης. Ωστόσο, όπως φαίνεται, ελάχιστοι από αυτούς είναι πραγματικά ιερείς.

Ο Giovanni Galizia έχει εμφανιστεί στο εξώφυλλο του λεγόμενου «σέξι ημερολογίου ιερέων» σε πολλές από τις τελευταίες 23 εκδόσεις του. Στην ίδια φωτογραφία που χρησιμοποιείται ξανά και ξανά, φορά κληρικό κολάρο και χαμογελά αινιγματικά μπροστά σε έναν πέτρινο τοίχο εκκλησίας στην πατρίδα του, το Παλέρμο.

«Ήταν το χαμόγελο ενός αμήχανου παιδιού, γιατί έβλεπα όλους τους φίλους μου μπροστά μου να γελούν δυνατά επειδή ήμουν ντυμένος σαν ιερέας», δήλωσε ο Galizia σε συνέντευξή του στο AP από το σπίτι του στη Βερόνα.

Για τον ίδιο, η φωτογράφιση ήταν απλώς μια αστεία εμπειρία χωρίς ιδιαίτερη σημασία, μέχρι που δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα ότι το «σέξι ημερολόγιο ιερέων» θα μπορούσε πιο σωστά να ονομάζεται «ημερολόγιο ψεύτικων ιερέων».

Σήμερα, ο 39χρονος Galizia εργάζεται ως αεροσυνοδός σε ισπανική αεροπορική εταιρεία. Ήταν μόλις 17 ετών όταν κοινοί γνωστοί τον έφεραν σε επαφή με τον φωτογράφο Piero Pazzi, δημιουργό του ημερολογίου.

Ο Pazzi έχει επίσης δημιουργήσει ημερολόγιο με γονδολιέρηδες της Βενετίας, ενώ έχει ιδρύσει μουσεία αφιερωμένα στην ιστορία των γατών στη Βουδαπέστη και το Μαυροβούνιο.

Το ημερολόγιο, με επίσημη ονομασία Calendario Romano, περιλαμβάνει 12 ασπρόμαυρα πορτρέτα ανδρών, κυρίως με ιερατική ενδυμασία, πολλές από τις οποίες επαναχρησιμοποιούνται κάθε χρόνο. Ο Galizia δήλωσε ότι γνώριζε μόνο έναν ακόμη από τους εικονιζόμενους άνδρες, έναν Γάλλο, ο οποίος επίσης δεν ήταν ιερέας.

Ο Pazzi ανέφερε στο AP ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο των προσώπων που εμφανίζονται στην ήδη διαθέσιμη έκδοση του 2027 είναι όντως ιερείς, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο φωτογράφος δεν αποκάλυψε πόσα αντίτυπα του ημερολογίου έχουν πουληθεί όλα αυτά τα χρόνια, εκτιμώντας πάντως ότι οι ετήσιες πωλήσεις φτάνουν τις αρκετές χιλιάδες. Παρότι ο ίδιος λαμβάνει δικαιώματα από τις πωλήσεις, ο Galizia είπε ότι δεν διεκδίκησε ποτέ αμοιβή, έχοντας υπογράψει σχετική άδεια χρήσης της φωτογραφίας του.

Το ημερολόγιο πωλείται περίπου 8 ευρώ στα καταστήματα γύρω από το Βατικανό και στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης.

Παρότι περιλαμβάνει μία σελίδα με πληροφορίες για το Βατικανό, η παραγωγή του είναι εντελώς ανεξάρτητη και δεν συνδέεται με την Αγία Έδρα.

Πηγή: skai.gr

