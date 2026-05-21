Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εισέβαλε στον εναέριο χώρο της χώρας και ότι μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή. Πρόκειται για το τελευταίο μιας σειράς παρόμοιων περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια στην περιοχή της Βαλτικής.

Η Ουκρανία τους τελευταίους μήνες έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, μεταξύ άλλων και μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, ενώ αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εισέλθει κατά λάθος στον εναέριο χώρο των κρατών μελών του ΝΑΤΟ όπως η Φινλανδία και η Λετονία.

«Επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα αγνώστων στοιχείων αεροσκάφος στο εναέριο χώρο της Λετονίας» αναφέρουν οι λετονικές ένοπλες δυνάμεις σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιβεβαιώθηκε ότι εισήλθε στη Λετονία από τη Λευκορωσία, αλλά η τρέχουσα θέση του δεν είναι γνωστή, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού στον τηλεοπτικό σταθμό Latvian Television.

Η κυβέρνηση της Λετονίας παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα επειδή δεν αντιμετωπίσθηκαν οι παραβιάσεις το εναερίου χώρου, ενώ οι συνομιλίες για τον διορισμό νέας κυβέρνησης είναι σε εξέλιξη.

Οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωση τους κάλεσαν τους κατοίκους στην ανατολική Λετονία, που συνορεύει με την Ρωσία και την Λευκορωσία, να αναζητήσουν καταφύγια σε κλειστούς χώρους μέχρι νεοτέρας.

Οι χώρες της Βαλτικής κατηγορούν την Μόσχα

Την Τρίτη μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό πάνω από την γειτονική Εσθονία, ενώ μια παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της Λιθουανίας την Τετάρτη είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλούν οι πτήσεις προς την πρωτεύουσά της και ανάγκασε την πολιτική ηγεσία, τους βουλευτές της και τους κατοίκους του Βίλνιους να καταφύγουν σε υπόγεια καταφύγια.

«Οι Ουκρανοί σίγουρα δεν θέλουν τα drones τους να καταλήξουν σε φιλικό έδαφος για προφανείς λόγους», δήλωσε σήμερα ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον.

«Μερικές φορές πρόκειται για παρεμβολές. Μερικές φορές πρόκειται για άλλες διαταραχές», ανέφερε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Οι χώρες της Βαλτικής, όλες ένθερμοι υποστηρικτές της Ουκρανίας, κατηγόρησαν τη Μόσχα για τα περιστατικά, υποστηρίζοντας ότι ανακατευθύνει τα ουκρανικά drones από τους αρχικούς στόχους τους στη Ρωσία, χωρίς όμως να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς τους.

Το Κρεμλίνο δήλωσε χθες τι παρακολουθεί την κατάσταση. Στο παρελθόν είχε κατηγορήσει τις χώρες της Βαλτικής ότι επιτρέπουν στην Ουκρανία να εκτοξεύει drones από το έδαφός τους, ισχυρισμό τον οποίο τόσο οι ίδιες όσο και το ΝΑΤΟ αρνούνται κατηγορηματικά.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική κατά τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκειμένου να μην δώσει στη Ρωσία την ευκαιρία να παρεμβαίνει στην πορεία πτήσης τους. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χθες Τετάρτη ότι οι ρωσικές απειλές κατά των χωρών της Βαλτικής είναι «απαράδεκτες» και θα θεωρηθούν απειλές για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: skai.gr

