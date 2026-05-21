Πούτιν: Η ρωσική πυρηνική τριάδα εγγυάται την κυριαρχία Ρωσίας και Λευκορωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η πυρηνική τριάδα πρέπει να λειτουργεί ως εγγυητής της κυριαρχίας τόσο της Ρωσίας όσο και της Λευκορωσίας, την ώρα που οι δύο χώρες πραγματοποιούν τριήμερες πυρηνικές ασκήσεις.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι «οι αυξανόμενες εντάσεις στον κόσμο και η εμφάνιση νέων απειλών και κινδύνων» καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση της πυρηνικής ισχύος ως στρατηγικού μέσου αποτροπής. Η Μόσχα θα επιδιώξει να αξιοποιήσει το οπλοστάσιό της για τη διατήρηση της «πυρηνικής ισορροπίας και της ισορροπίας δυνάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο BelTA.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι η χώρα του «δεν πρόκειται να πολεμήσει κανέναν», εκτός αν «προκληθεί». Προηγουμένως, η Ουκρανία είχε υποστηρίξει ότι η Ρωσία σχεδιάζει επίθεση από το έδαφος της Λευκορωσίας, προειδοποιώντας το Μινσκ για συνέπειες σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής.

Πηγή: skai.gr

