Ένα δίχρονο κοριτσάκι πέθανε από θερμοπληξία στη βορειοδυτική Ισπανία, αφού ξεχάστηκε κατά λάθος στο αυτοκίνητο του πατέρα του κατά τη διάρκεια ενός ασυνήθιστα θερμού κύματος που θα μπορούσε να ανεβάσει τη θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές στους 38°C.

Το παιδί, το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, υπέστη καρδιακή ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης, αφού πέρασε αρκετές ώρες μέσα στο όχημα στην πόλη Μπριόν της Γαλικίας, όταν ο πατέρας της ξέχασε να την πάει στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο άνδρας είχε πάει το μεγαλύτερο παιδί του στο σχολείο εκείνο το πρωί και σκόπευε να αφήσει το νήπιο στον σταθμό, όταν αποσπάστηκε η προσοχή του από ένα τηλεφώνημα. Αντί να κατευθυνθεί προς τον βρεφονηπιακό σταθμό, πήγε στη δουλειά του, αφήνοντας το παιδί στο αυτοκίνητο.

Ο συναγερμός σήμανε το ίδιο απόγευμα, όταν η μητέρα του κοριτσιού πήγε να το πάρει από τον σταθμό στις 3 μ.μ. και της είπαν ότι δεν το είχαν αφήσει εκεί το πρωί. Συνειδητοποιώντας τι είχε συμβεί, οι γονείς κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το κορίτσι μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας στην κοντινή πόλη Μπερταμιράνς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για το περιστατικό και η οικογένεια δέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Διήμερο πένθος

Το δημοτικό συμβούλιο του Μπριόν κήρυξε διήμερο επίσημο πένθος για το κορίτσι και ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του την Παρασκευή.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και όλη μας την υποστήριξη στην οικογένεια του μικρού κοριτσιού που έχασε τη ζωή του χθες στο Μπριόν, καθώς και σε όλους τους φίλους της, ενώ θέτουμε στη διάθεσή τους όλους τους δημοτικούς πόρους που χρειάζονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», ανέφερε το συμβούλιο. «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Η Ισπανία προετοιμάζεται για το είδος της ζέστης που συνήθως συνδέεται με τα μέσα του καλοκαιριού. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία, Aemet, δήλωσε ότι οι «εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες» θα μπορούσαν να φτάσουν τους 36-38°C σε ορισμένα νότια τμήματα της χώρας.

«Καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου, καταγράψαμε μια παρατεταμένη περίοδο θερμοκρασιών κάτω από τα κανονικά επίπεδα», ανέφερε. «Τώρα έρχεται το ακριβώς αντίθετο: μια περίοδος πολύ υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μάλιστα, κάποιες ημέρες θα μπορούσαν να σπάσουν ρεκόρ ζέστης».

Η Aemet δήλωσε ότι το θερμό κύμα, το οποίο δεν πληροί τα τεχνικά κριτήρια για να κηρυχθεί καύσωνας, πιθανότατα θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Η Ισπανία, μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, έχει βιώσει αυξανόμενο αριθμό καυσώνων και απότομη αύξηση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Μια μελέτη της Aemet το 2022 διαπίστωσε ότι η έλευση θερμοκρασιών 30°C στην Ισπανία και τις Βαλεαρίδες Νήσους γινόταν, κατά μέσο όρο, 20-40 ημέρες νωρίτερα τα προηγούμενα 71 χρόνια.

«Το καλοκαίρι τρώει την άνοιξη», δήλωσε τότε στην El País ο Ρουμπέν ντελ Κάμπο, εκπρόσωπος της Aemet. «Αυτό που συμβαίνει ταιριάζει απόλυτα με μια κατάσταση όπου ο πλανήτης είναι θερμότερος», είπε, προσθέτοντας ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες αποτελούν «άμεση και χειροπιαστή [συνέπεια] της κλιματικής αλλαγής… Το κλίμα στην Ισπανία δεν είναι αυτό που ξέραμε. Έχει γίνει πιο ακραίο».

Η Ισπανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία της ιστορίας της τον Αύγουστο του 2021, όταν ο υδράργυρος στην πόλη Λα Ράμπλα της Ανδαλουσίας, κοντά στην Κόρδοβα, έφτασε τους 47,6°C.

Πηγή: skai.gr

