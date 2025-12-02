Σε εξελιξη η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Στη συνάντηση, όπου θα συζητηθεί το πιθανό σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, παευρίσκονται επίσης ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ και ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ. Παρόντες είναι και διερμηνείς.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχει χρονικό όριο για τις συνομιλίες και ότι θα διαρκέσουν «όσο χρειαστεί».

Πηγή: skai.gr

