Ο ηθοποιός Dave Coulier ξανά με καρκίνο

Ο πρωταγωνιστής του «Full House», Dave Coulier, διαγνώστηκε με ακόμη μια μορφή καρκίνου, ωστόσο —όπως ο ίδιος τονίζει— η έγκαιρη διάγνωση του έσωσε για δεύτερη φορά τη ζωή.

Ο 66χρονος ηθοποιός αποκάλυψε στην εκπομπή «Today» ότι πάσχει από p16 πλακώδες καρκίνωμα, μια μορφή καρκίνου που προσβάλλει το κεφάλι και τον λαιμό.

Η εξέλιξη αυτή, έρχεται λίγους μήνες μετά τη μάχη του με λέμφωμα non-Hodgkin σταδίου 3, από το οποίο έχει πλέον αναρρώσει. Όπως διευκρίνισε, οι δύο ασθένειες δε σχετίζονται μεταξύ τους.

Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή, ο Coulier περιέγραψε πως μια προληπτική PET εξέταση τον Οκτώβριο αποκάλυψε την ασθένεια.

«Ρώτησα τους γιατρούς αν μπορεί αυτό να προέκυψε εξαιτίας του λεμφώματος και μου απάντησαν ότι δεν έχει σχέση», είπε χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, ο ηθοποιός εμφανίστηκε ψύχραιμος.

«Το ποσοστό ίασης ξεπερνά το 90%. Αυτό που πραγματικά μου έσωσε τη ζωή ήταν η έγκαιρη διάγνωση — όχι μόνο την πρώτη, αλλά και τη δεύτερη φορά. Ελπίζω να κάνετε τους ελέγχους σας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

