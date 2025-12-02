Ερώτηση για τις τελευταίες εξελίξεις και την τεταμένη κατάσταση ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία δέχθηκε από την Die Welt ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η χώρα του έχει συγκρουστεί σε αρκετές περιπτώσεις με τη Ρωσία, η διαφορά, ωστόσο, είναι ότι δεν έχει διακόψει τον διάλογο με τη Μόσχα.

«Έχουμε αντιμετωπίσει άμεσα τη Ρωσία σε πολλές συγκρούσεις, όπως στη Συρία και στη Λιβύη. Από αυτήν την άποψη, έχουμε πολλές παρόμοιες εμπειρίες με ευρωπαϊκές χώρες. Η διαφορά είναι η εξής: Δεν έχουμε ποτέ διακόψει τον διάλογό μας με τη Ρωσία», τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

«Αντιδρούμε όταν παραβιάζονται τα συμφέροντά μας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αντέξουμε να βρισκόμαστε σε συνεχή σύγκρουση με τους γείτονές μας. Η Τουρκία θέλει να έχει φιλικές σχέσεις με όλους τους γείτονές της. Δεν θέλουμε ποτέ να είμαστε εμείς αυτοί που προκαλούν προβλήματα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.