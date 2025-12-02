Λογαριασμός
Ουάσινγκτον: Συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με μέλη του υπουργικού συμβουλίου

Το συμβούλιο πραγματοποιείται ενόσω ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντώνται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Τραμπ

Στην Ουάσινγκτον, βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Το συμβούλιο πραγματοποιείται ενόσω ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντώνται με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και να συζητήσουν ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

