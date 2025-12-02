Φεντερίκα Μογκερίνι: Από την κορυφή της ευρωπαϊκής διπλωματίας στο επίκεντρο έρευνας για απάτη

Η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Φεντερίκα Μογκερίνι, συνελήφθη την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, καθώς η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενο κύκλωμα απάτης που αφορά την εκπαίδευση Ευρωπαίων διπλωματών.

Η Μογκερίνι, η οποία διετέλεσε Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής από το 2014 έως το 2019, ηγείται σήμερα του Κολεγίου της Ευρώπης, του οποίου οι εγκαταστάσεις ερευνήθηκαν, όπως και τα γραφεία της διπλωματικής υπηρεσίας EEAS.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι είναι Πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης από τον Σεπτέμβριο του 2020 και διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας από τον Αύγουστο του 2022, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Κολεγίου της Ευρώπης.

Προηγουμένως, διετέλεσε Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περίοδο 2014–2019.

Πριν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας το 2014 και, από το 2008 έως το 2014, ήταν μέλος της ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής της δραστηριότητας, διετέλεσε επικεφαλής της ιταλικής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ και αντιπρόεδρος της Πολιτικής της Επιτροπής την περίοδο 2013–2014. Ήταν επίσης μέλος της ιταλικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2008 έως το 2013, γραμματέας της Επιτροπής Άμυνας την ίδια περίοδο και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Επιπλέον, συντόνιζε τη Διακοινοβουλευτική Ομάδα για τη Συνεργασία στην Ανάπτυξη.

Από τον Ιανουάριο 2020 έως τον Σεπτέμβριο 2021, ήταν συμπρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τους Εσωτερικά Εκτοπισμένους.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Αφοπλισμού (ADBM), του Διοικητικού Συμβουλίου του International Crisis Group και του Rockefeller Brothers Fund, Fellow του German Marshall Fund, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιταλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων (IAI) και της American Academy of Arts & Sciences. Έχει επίσης διατελέσει μέλος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου Στοχασμού του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Γεννημένη στη Ρώμη το 1973, κόρη σκηνογράφου που συνεργάστηκε με μερικές από τις μεγαλύτερες μορφές του ιταλικού μεταπολεμικού κινηματογράφου, η Mogherini αποφοίτησε με πτυχίο πολιτικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο La Sapienza. Η διπλωματική της εργασία είχε θέμα το πολιτικό Ισλάμ.

Ενεργό μέλος του κόμματος «Δημοκράτες της Αριστεράς» (DS), ενός σοσιαλδημοκρατικού κόμματος που περιλάμβανε πολλούς πρώην κομμουνιστές, η Μογκερίνι ξεχώρισε γρήγορα και ειδικεύτηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ. Το 2008, έναν χρόνο μετά τη συγχώνευση των Δημοκρατών της Αριστεράς με άλλα κόμματα στο νέο κεντροαριστερό PD, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής. Τον Φεβρουάριο, σε ηλικία μόλις 40 ετών, έγινε η νεότερη υπουργός Εξωτερικών στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Η Μογκερίνι ζει στο Βέλγιο και έχει δύο κόρες.

Έρευνα για απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια

Η 52χρονη Ιταλίδα συνελήφθη στις Βρυξέλλες μαζί με τον αναπληρωτή διευθυντή της σχολής εκπαίδευσης, καθώς και τον Στέφανο Σαννίνο, ανώτερο αξιωματούχο της ΕΕ, ο οποίος διετέλεσε γενικός γραμματέας της EEAS την περίοδο 2021–2024, σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο Κολέγιο της Ευρώπης, στην πόλη Μπριζ του Βελγίου, καθώς και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στις Βρυξέλλες, της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ. «Τρεις ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή απάτη που αφορά πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων διπλωματών χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ», αναφέρει η ανακοίνωση της EPPO.

Οι έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν από την ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου κατόπιν αιτήματος της EPPO, επεκτάθηκαν και στις κατοικίες των υπόπτων, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Το αντικείμενο της έρευνας αφορά ένα εννιάμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων διπλωματών από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, γνωστό ως European Union Diplomatic Academy.

Το πρόγραμμα ανατέθηκε από την EEAS στο Κολέγιο της Ευρώπης στο Βέλγιο για την περίοδο 2021–2022, και η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσο η διαγωνιστική διαδικασία αλλοιώθηκε ώστε να ευνοηθεί η σχολή.

«Υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι (…) εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία κοινοποιήθηκαν σε έναν από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό», αναφέρεται στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).



