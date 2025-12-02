Λογαριασμός
Βόλτες Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα με το «δεξί χέρι» του Πούτιν λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση - Δείτε βίντεο

Οι τρεις άνδρες βιντεοσκοπήθηκαν να περπατούν κοντά στην Κόκκινη Πλατεία και αργότερα να εισέρχονται στο Κρεμλίνο λίγο πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν

Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν σήμερα Τρίτη με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, στο κέντρο της Μόσχας, ενόψει των συνομιλιών τους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Έκαναν μια βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία και τώρα έχουν εισέλθει στο Κρεμλίνο.

Οι τρεις άνδρες βιντεοσκοπήθηκαν να περπατούν κοντά στην Κόκκινη Πλατεία και αργότερα να εισέρχονται στο Κρεμλίνο.

Νωρίτερα, ο Γουίτκοφ και ο Ντμίτριεφ γευμάτισαν σε ένα εστιατόριο στη Μόσχα, βραβευμένο με αστέρι Michelin, πριν μεταβούν στο Κρεμλίνο για συζητήσεις που αναμένεται να επικεντρωθούν στις προτάσεις των ΗΠΑ για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

