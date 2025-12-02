Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν σήμερα Τρίτη με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, στο κέντρο της Μόσχας, ενόψει των συνομιλιών τους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

🚨 ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тусгай элч Кирилл Дмитриев, АНУ-ын тусгай элч Стив Виткофф, Дональд Трампын хүргэн Жаред Кушнер нар Ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй уулзахын өмнө Улаан талбайгаар зугааллаа. pic.twitter.com/AoFczchgF7 December 2, 2025

Έκαναν μια βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία και τώρα έχουν εισέλθει στο Κρεμλίνο.

Οι τρεις άνδρες βιντεοσκοπήθηκαν να περπατούν κοντά στην Κόκκινη Πλατεία και αργότερα να εισέρχονται στο Κρεμλίνο.

Νωρίτερα, ο Γουίτκοφ και ο Ντμίτριεφ γευμάτισαν σε ένα εστιατόριο στη Μόσχα, βραβευμένο με αστέρι Michelin, πριν μεταβούν στο Κρεμλίνο για συζητήσεις που αναμένεται να επικεντρωθούν στις προτάσεις των ΗΠΑ για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Уиткофф, Дмитриев и Кушнер пообедали перед переговорами с Путиным.



Как передает корреспондент ТАСС, обед прошел в одном из московских ресторанов, удостоенном звезды Michelin в 2022 году:https://t.co/wECpZZI3jZ



Видео: Екатерина Шамарова/ТАСС pic.twitter.com/mjuBw2aXpH — ТАСС (@tass_agency) December 2, 2025

