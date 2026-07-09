Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τρεις πηγές κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσαν στο Reuters ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίπτει τις εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και εμφανίζεται αποφασισμένος να κλιμακώσει τον πόλεμο τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ρώσος πρόεδρος θεωρεί στρατηγικό στόχο την πλήρη κατάληψη του Ντονμπάς, απορρίπτοντας ακόμη και εισηγήσεις συμβούλων του για κατάπαυση του πυρός στη σημερινή γραμμή του μετώπου.

Στο Κρεμλίνο συζητείται πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμη και με πλήγματα σε στόχους του ΝΑΤΟ, ενώ η Μόσχα δηλώνει ότι δεν μπορεί να αγνοήσει τη «στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίπτει τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο, καθώς τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα με drones σε ρωσικά διυλιστήρια και λιμάνια έχουν ενισχύσει την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει, προς το παρόν, τον πόλεμο.

Δύο από τις πηγές στο ειδησεογραφικό πρακτορείο, ανέφεραν ότι ο Πούτιν είναι πιθανότερο να κλιμακώσει τη σύγκρουση, η οποία έχει πλέον εισέλθει για τα καλά στον πέμπτο χρόνο της. Μάλιστα, ο ένας από τους Ρώσους αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, συναντάται τακτικά με τον Ρώσο πρόεδρο, ανέφερε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να κλιμακώσει η Ρωσία τις επιθέσεις τους επόμενους μήνες.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και ότι μια λύση βρίσκεται «πιο κοντά απ’ όσο πιστεύουν οι περισσότεροι».

Ο Τραμπ είχε την περασμένη εβδομάδα ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο όσο και με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν επίσης την Τετάρτη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησαν «ιδέες για την επίτευξη ειρήνης».

Μία από τις πηγές που γνωρίζουν τις θέσεις του Πούτιν ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει «σκληρύνει τη στάση του», επιδιώκοντας να πετύχει τον βασικό του στόχο, δηλαδή την κατάληψη του συνόλου της ουκρανικής περιφέρειας του Ντονμπάς, όπου η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων έχει επιβραδυνθεί τον τελευταίο χρόνο.

Η ίδια πηγή αποκάλυψε ότι ο Πούτιν επέπληξε πρόσφατα ομάδα συμβούλων που του εισηγήθηκαν συμβιβασμό, που θα προβλέπει κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου. Σύμφωνα με δεύτερη πηγή, ο Ρώσος πρόεδρος εκτιμά ότι η Ρωσία θα καταφέρει σύντομα να καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς.

Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε δημοσίως τον Ιούνιο την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση και κατάπαυση του πυρός.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη για μια ειρηνική διευθέτηση, αλλά διαθέτει επαρκείς δυνατότητες ώστε να ενεργήσει ανεξάρτητα και να συνεχίσει την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Απαντώντας επίσης στο Reuters, ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος από το γραφείο του Ζελένσκι ανέφερε ότι οι εκθέσεις των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών τους τελευταίους μήνες δείχνουν πως ο Πούτιν προετοιμάζεται για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου και όχι για ειρήνη, εξετάζοντας νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή ακόμη και το ενδεχόμενο επίθεσης εναντίον άλλης ευρωπαϊκής χώρας.

Την ίδια ώρα, ορισμένοι δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία θα χρειαζόταν να προχωρήσει σε υποχρεωτική επιστράτευση ανδρών για να πετύχει τον στόχο της πλήρους κατάληψης του Ντονμπάς. Πρόκειται για ένα πολιτικά αντιδημοφιλές μέτρο, το οποίο ο Πούτιν αποφεύγει να υιοθετήσει από τα πρώτα στάδια του πολέμου.

Την ίδια ώρα, Ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτές συζητούν ολοένα και συχνότερα δημοσίως το ενδεχόμενο κλιμάκωσης του πολέμου, ακόμη και με πλήγματα εναντίον ευρωπαϊκών στόχων, όπως βάσεις του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής.

Μια τέτοια κίνηση, ωστόσο, ενέχει τον κίνδυνο άμεσης αντιπαράθεσης της Ρωσίας με τη Συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, δοκιμάζοντας στην πράξη τη δέσμευση του ΝΑΤΟ ότι επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Σύμφωνα με τον Τζακ Γουότλινγκ του Royal United Services Institute (RUSI), ερευνητικού κέντρου άμυνας και ασφάλειας με έδρα το Λονδίνο, η Ρωσία θα μπορούσε να επιχειρήσει να προκαλέσει εντάσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ μέσω μεμονωμένων επιθέσεων, όπως η πρόσφατη επίθεση ρωσικού drone στη Ρουμανία.

«Οι Ρώσοι δεν θα επιδίωκαν έναν πόλεμο με το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τη Συμμαχία ως προς τον τρόπο αντίδρασής της», δήλωσε ο Γουότλινγκ.

Όπως πρόσθεσε, η αύξηση της έντασης με το ΝΑΤΟ θα μπορούσε επίσης να προσφέρει στον Βλαντίμιρ Πούτιν τη δικαιολογία στο εσωτερικό της Ρωσίας για να προχωρήσει σε υποχρεωτική στρατιωτική επιστράτευση.

Οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν εξοργίσει τον Πούτιν

Τα επανειλημμένα πλήγματα σε διυλιστήρια, λιμάνια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία και στις υπό ρωσική κατοχή περιοχές της Ουκρανίας έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις του πολέμου να γίνονται πλέον αισθητές σε εκατομμύρια Ρώσους πολίτες. Παρότι η δημοτικότητα του Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει υψηλή, πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, το 2022.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας εκτιμούν ότι η δυναμική του πολέμου έχει μεταβληθεί υπέρ του Κιέβου, με ορισμένους να ζητούν την επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων, ώστε να αυξηθεί η πίεση προς τον Πούτιν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με Ρώσο αξιωματούχο που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο, οι πρόσφατες επιτυχίες της Ουκρανίας έχουν εξοργίσει τον Πούτιν και έχουν ενισχύσει την αποφασιστικότητά του να απαντήσει με σκληρότερο τρόπο.

Την τελευταία εβδομάδα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άμαχοι. Η Μόσχα υποστήριξε ότι στόχος των επιθέσεων ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα σε ανώτατους στρατιωτικούς, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά, ο Πούτιν ανέφερε ότι λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, η Ρωσία θα επιδιώξει να καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη κατά μήκος των συνόρων, πέρα από το Ντονμπάς, προκειμένου να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας».

Ο Αντρέι Ιλνίτσκι, πρώην αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, έγραψε σε άρθρο του στην εφημερίδα Kommersant στις 29 Ιουνίου ότι η επόμενη φάση της κλιμάκωσης θα μπορούσε να ξεκινήσει με την καταστροφή 30 μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων ένα χαλυβουργείο και το λιμάνι της Οδησσού.

Η Ρωσία έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε εμπορικές επιχειρήσεις και λιμενικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ η παραγωγή και οι εξαγωγές έχουν επίσης επηρεαστεί από τις επανειλημμένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Ο Ιλνίτσκι πρόσθεσε ότι η επόμενη φάση θα μπορούσε να περιλαμβάνει πλήγματα σε βάσεις του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής και στη Ρουμανία, καθώς και σε εγκαταστάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγουν drones μεγάλου βεληνεκούς και πυραύλους για την Ουκρανία.

Ερωτηθείς σχετικά με το άρθρο του Ιλνίτσκι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Ρωσία οφείλει να ενισχύσει τη δική της ασφάλεια και δεν μπορεί να «κλείνει τα μάτια» απέναντι, όπως είπε, στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης.

Πόλεμος φθοράς στο Ντονμπάς

Οι συζητήσεις περί ρωσικής κλιμάκωσης έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η πιο αργή πρόοδος των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης ενισχύει την εκτίμηση ότι η πλήρης κατάληψη του Ντονμπάς θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο και ακόμη μεγαλύτερες ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση του Center for Strategic and International Studies (CSIS), περίπου δύο εκατομμύρια στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοούνται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στις αρχές του 2022, εκ των οποίων περίπου 1,4 εκατομμύρια είναι Ρώσοι. Καμία από τις δύο πλευρές δεν δημοσιοποιεί επίσημα στοιχεία για τις στρατιωτικές απώλειες.

Οι ρωσικές δυνάμεις δυσκολεύονται φέτος να σημειώσουν πρόοδο κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων, καθώς τα ουκρανικά drones εξουδετερώνουν σε μεγάλο βαθμό το αριθμητικό πλεονέκτημα της Ρωσίας σε ανθρώπινο δυναμικό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να καταλάβουν την ανατολική πόλη Κοστιαντίνιβκα, μία από τις πόλεις που συγκροτούν τη λεγόμενη «ζώνη-φρούριο» της Ουκρανίας, μια κρίσιμη αμυντική γραμμή στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Στις 3 Ιουλίου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την Κοστιαντίνιβκα, ισχυρισμό που το Κίεβο διέψευσε.

Μία ημέρα αργότερα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν φέρεται να προσπάθησε να τον πείσει ότι η Ρωσία θα καταλάβει σύντομα και το εναπομείναν περίπου 20% της περιφέρειας του Ντονέτσκ στο Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχεται από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την πηγή που συναντά τακτικά τον Ρώσο πρόεδρο, ο Πούτιν θεωρεί την πλήρη κατάληψη της περιοχής ζήτημα αρχής, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «χρειάζεται κάποιου είδους νίκη».



Πηγή: skai.gr

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