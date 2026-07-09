Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ έχουν «παρανόηση» ότι η κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων μπορεί να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου, στον απόηχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η Ρωσία εκτιμά ότι οι ουκρανικές επιθέσεις βαθιά σε ρωσικό έδαφος δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προμηθεύουν ενεργά με όπλα το Κίεβο, η Ρωσία το γνωρίζει πολύ καλά, δεν φοράει ροζ γυαλιά» ανέφερε ο Πεσκόφ

«Η Ρωσία θεωρεί ειλικρινή την επιθυμία των ΗΠΑ να διευκολύνουν την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία και την χαιρετίζει. Ωστόσο, η Ρωσία βλέπει μια κάποια αμφιθυμία στη θέση των ΗΠΑ, οι οποίες συνεχίζουν να προμηθεύουν με όπλα το Κίεβο, διατηρώντας παράλληλα τις προσπάθειες για τη διευκόλυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε επίσης ότι οποιαδήποτε δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία θα σήμαινε ότι το ΝΑΤΟ επιχειρεί εκεί, αυτό που ακριβώς προσπαθούσε να αποτρέψει η Ρωσία.

«Η δήλωση του Τραμπ σχετικά με το πιθανό κλείσιμο του ουκρανικού εναέριου χώρου είναι νέα. Κανείς δεν έχει συζητήσει αυτό το θέμα στο παρελθόν» τόνισε.

Η Ρωσία ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις προσπάθειές τους στην Ουκρανία αφού επιλύσουν την κατάσταση γύρω από το Ιράν, δήλωσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

«Η Ρωσία βλέπει σημαντική επιδείνωση της κατάστασης σε ό,τι αφορά το Ιράν» επισήμανε δε, ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

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