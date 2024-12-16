Το θησαυροφυλάκιο της κεντρικής τράπεζας της Συρίας περιέχει σχεδόν 26 τόνους χρυσού, την ίδια ποσότητα που είχε στην αρχή του αιματηρού εμφυλίου της το 2011, ακόμη και μετά τη χαοτική πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, μετέδωσε το Reuters που επικαλείται τέσσερα άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Αλλά η χώρα έχει μόνο ένα μικρό ποσό αποθεμάτων ξένου συναλλάγματος σε μετρητά, είπαν οι ίδιοι άνθρωποι.

Τα αποθέματα χρυσού της Συρίας ανήλθαν σε 25,8 τόνους τον Ιούνιο του 2011, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, το οποίο αναφέρει την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας ως πηγή δεδομένων. Η αξία τους ανέρχονται στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε τρέχουσες τιμές αγοράς, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters.

Τα συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας ανέρχονται, ωστόσο, σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μια από τις πηγές είπε στο Reuters, ενώ άλλη πηγή ανέφερε είπε ότι τα αποθέματα σε δολάρια ΗΠΑ ήταν «σε εκατοντάδες εκατομμύρια».

Αν και δεν θα διατηρούνταν όλα τα αποθεματικά σε μετρητά, η πτώση είναι σημαντική σε σύγκριση με πριν από τον πόλεμο. Στα τέλη του 2011, η κεντρική τράπεζα της Συρίας ανέφερε 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγματικά αποθέματα, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το 2010, το ΔΝΤ είχε υπολογίσει τα συναλλαγματικά αποθέματα της Συρίας σε 18,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα αποθέματα δολαρίων έχουν σχεδόν εξαντληθεί επειδή το καθεστώς τα χρησιμοποιούσε όλο και περισσότερο για να χρηματοδοτήσει τρόφιμα, καύσιμα και την πολεμική προσπάθεια του Άσαντ, δήλωσαν στο Reuters νυν και πρώην αξιωματούχοι της Συρίας.

Οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης της νέας μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχόλια σχετικά με το μέγεθος των αποθεματικών της κεντρικής τράπεζας.

Η Συρία σταμάτησε να μοιράζεται οικονομικές πληροφορίες με το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους διεθνείς οργανισμούς αμέσως μετά την καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας το 2011 από το καθεστώς Άσαντ, που εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο.

Η νέα κυβέρνηση της Συρίας, με επικεφαλής πρώην αντάρτες, εξακολουθεί να κάνει τον απολογισμό των περιουσιακών στοιχείων της χώρας μετά τη φυγή του Άσαντ στη Ρωσία στις 8 Δεκεμβρίου . Τμήματα της κεντρικής τράπεζας λεηλατήθηκαν από εισβολείς που πήραν μαζί τους συριακές λίρες, αλλά δεν παραβίασαν το κεντρικό θησαυροφυλάκιο, ανέφερε το Reuters.

Μερικά από τα κλεμμένα επιστράφηκαν στη συνέχεια από τους νέους ηγέτες της Συρίας, δήλωσαν Σύροι αξιωματούχοι στο Reuters.

Το θησαυροφυλάκιο είναι ανθεκτικό στις βόμβες και απαιτεί τρία κλειδιά, το καθένα από τα οποία κρατά διαφορετικό άτομο, και έναν κωδικό για να ανοίξει, είπε μία από τις πηγές.

Το θησαυροφυλάκιο επιθεωρήθηκε από μέλη της νέας διοίκησης της Συρίας την περασμένη εβδομάδα, ανέφεραν δύο πηγές, ημέρες αφότου οι αντάρτες πήραν τον έλεγχο της συριακής πρωτεύουσας Δαμασκού σε μια επίθεση που έδωσε τέλος σε περισσότερα από 50 χρόνια διακυβέρνησης από την οικογένεια Άσαντ.



Πηγή: skai.gr

