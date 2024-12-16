Κάγια Κάλας: «Ο εξτρεμισμός, η Ρωσία και το Ιράν δεν έχουν θέση στο μέλλον της Συρίας»

«Ο εξτρεμισμός, η Ρωσία και το Ιράν δεν πρέπει να έχουν θέση στο μέλλον της Συρίας», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Μάγια Κάλας, μετά τη συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πολλοί υπουργοί Εξωτερικών επισημαίνουν ότι θα πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για τη νέα ηγεσία η εξάλειψη της ρωσικής επιρροής (στη Συρία)», δήλωσε η Κάλας.

Τέσσερις Σύροι αξιωματούχοι δήλωσαν το Σάββατο στο Reuters ότι ενώ - μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ - η Ρωσία αποσύρει τον στρατό της από τις γραμμές του μετώπου στη βόρεια Συρία και από τα Όρη των Ανσαριτών, η Μόσχα δεν εγκαταλείπει τις δύο κύριες βάσεις που διατηρεί στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

