Η κυβέρνηση του Περού αναγνώρισε χθες Τρίτη τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια ως «νόμιμο» εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας, αψηφώντας την απόφαση του εθνικού εκλογικού συμβουλίου (CNE), που ανακήρυξε τον Νικολάς Μαδούρο νικητή των προεδρικών εκλογών της Κυριακής.

«Ο κ. Γκονσάλες (Ουρούτια) είναι ο εκλεγμένος και νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας», τόνισε ο περουβιανός υπουργός Εξωτερικών Χαβιέρ Γκονσάλες-Ολαετσέα στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TV Perú Noticias.

Ο Νικολάς Μαδούρο, 61 ετών, ανακηρύχθηκε επίσημα τη Δευτέρα εκλεγμένος πρόεδρος, αφού ανακοινώθηκαν από το CNE τα αποτελέσματα των εκλογών. Η εκλογική επιτροπή, που κατηγορείται από την αντιπολίτευση πως βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία, ανέφερε πως ο κ. Μαδούρο έλαβε 5,15 εκατ. ψήφους (51,2%), έναντι 4,5 εκατ. ψήφων του Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια (44,2%).

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε «μαζική νοθεία» και διαβεβαίωσε πως κέρδισε ο δικός της υποψήφιος με «το 73%» των ψήφων. Μέρος της διεθνούς κοινότητας απέρριψε τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το CNE.

«Είναι σαφές πως υπήρχε πρόθεση να γίνει νοθεία από το κυβερνών κόμμα στη Βενεζουέλα», δήλωσε ο ΥΠΕΞ Γκονσάλες-Ολαετσέα στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP. «Ως το τέλος της θητείας του (σ.σ. τον Ιανουάριο του 2025) είναι πρόεδρος, κατόπιν θα ηγείται de facto κυβέρνησης», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Νικολάς Μαδούρο.

Η περουβιανή διπλωματία διέταξε το διπλωματικό προσωπικό του Καράκας να εγκαταλείψει τη χώρα «μέσα σε 72 ώρες», προσάπτοντας στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας «αυθαίρετες» αποφάσεις.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση του κ. Μαδούρο ανακοίνωσε πως κλείνει μέχρι νεοτέρας τις πρεσβείες της χώρας στην Αργεντινή, στη Δομινικανή Δημοκρατία, στην Ουρουγουάη, στη Χιλή, στην Κόστα Ρίκα, στον Παναμά και στο Περού. Το διπλωματικό προσωπικό των επτά χωρών διατάχθηκε να αποχωρήσει από την επικράτεια της Βενεζουέλας.

Οι επτά χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως και ο Ισημερινός, η Παραγουάη, η Βραζιλία και οι ΗΠΑ, απαιτούν να δημοσιοποιηθούν τα πλήρη αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής και να επαληθευτούν.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί στο κύμα διαδηλώσεων εναντίον της επανεκλογής του προέδρου Μαδούρο που ξέσπασε από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της ΜΚΟ Foro Penal.

