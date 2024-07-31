Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ πως θα προτιμούσε να αποφύγει «διευρυμένη σύρραξη» με το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, προσθέτοντας ωστόσο ταυτόχρονα πως οι δυνάμεις του είναι έτοιμες για «όλα τα σενάρια».

«Η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Χεζμπολάχ κι οι βάρβαρες επιθέσεις της οδηγούν τον λαό του Λιβάνου και όλης της Μέσης Ανατολής σε πιο μεγάλη κλιμάκωση», ανέφερε ο αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. «Παρότι θα προτιμούσαμε οι εχθροπραξίες να επιλυθούν χωρίς διευρυμένη σύρραξη, (οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) είναι πλήρως προετοιμασμένες για όλα τα σενάρια», πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Πηγή: skai.gr

