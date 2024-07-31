Νορβηγός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται πως ήταν επικεφαλής σπείρας κακοποιών που διακινούσε κοκαΐνη από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη με ιστιοφόρα, συνελήφθη στην Μπογοτά, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η κολομβιανή αστυνομία.

Όπως έδειξαν χωριστές «έρευνες που διενεργήθηκαν από διεθνείς υπηρεσίες», ο άνδρας που συνελήφθη «είχε συνάψει εγκληματικούς δεσμούς με το επονομαζόμενο Clan del Golfo (σ.σ. το μεγαλύτερο καρτέλ της Κολομβίας) και μεξικανικά καρτέλ όπως τα Σιναλόα και Νέα Γενιά της Χαλίσκο», εξήγησε η αστυνομία στο δελτίο τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο Παζούκι Φαρχάντ, γνωστός επίσης με το ψευδώνυμο El Profesor («ο καθηγητής»), συντόνιζε «την παραγωγή» κοκαΐνης και «τη διακίνησή της από τη νότια Αμερική προς την Ευρώπη» με ιστιοφόρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τέθηκε υπό κράτηση στο διεθνές αεροδρόμιο Ελ Ντοράδο της πρωτεύουσας της Κολομβίας. Το δεξί του χέρι, ο Μπέρνστεν Μπγιάρτε, επίσης υπήκοος Νορβηγίας, συνελήφθη παράλληλα στην Μπαρανκίγια (βόρεια), πάντα κατά την αστυνομία της Κολομβίας.

Τη 19η Ιουλίου, η ισπανική αστυνομία ανακοίνωνε τη σύλληψη 50 προσώπων που φέρονται να είχαν δεσμούς με το κύκλωμα του Παζούκι Φαρχάντ, τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες συνολικά επτά χώρες.

Η Κολομβία παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο, παρά τον «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών που διεξάγεται επί δεκαετίες.

Πηγή: skai.gr

