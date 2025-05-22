Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο χθες Τετάρτη για τρεις νεκρούς σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να στοχοποιούν συχνά τη Χεζμπολά, παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο.

Κατά το υπουργείο, «ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επιδρομή drone εναντίον οχήματος στο χωριό Άιν Μπάαλ», στην περιοχή της Τύρου.

Άλλα πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σκότωσαν δεύτερο άνθρωπο στο χωριό Γιατέρ και τρίτο στο χωριό Αϊταρούν. Και οι δυο κοινότητες βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «εξάλειψε τον τρομοκράτη Χουσέιν Νάτζι Μπάρζα» στην περιοχή της Τύρου.

Κατ’ αυτόν, ο Χουσέιν Μπάρζα ήταν μηχανικός και άνθρωπος-κλειδί στην παραγωγή όπλων της Χεζμπολά, επιφορτισμένος με την ανάπτυξη υποδομών για την κατασκευή πυραύλων εδάφους-εδάφους του σιιτικού κινήματος.

Πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «εξάλειψε διοικητή» της δύναμης Ραντουάν, επίλεκτης μονάδας του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολά, στην κοινότητα Γιατέρ, και «τρομοκράτη της Χεζμπολά» στην κοινότητα Αϊταρούν.

Αξιωματούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Γιατέρ είπε πως η επιδρομή στο χωριό του σκότωσε άνδρα που χρησιμοποιούσε εκσκαφέα για να απομακρύνει συντρίμμια από το σπίτι του, που υπέστη ζημιές στον πόλεμο, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Επρόκειτο για την τέταρτη φορά που εξαπολύθηκαν ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο σε τρεις μέρες. Προχθές Τρίτη, ανακοινώθηκε πως τραυματίστηκαν εννιά άνθρωποι. Το Ισραήλ ανακοίνωσε από την πλευρά του πως «εξάλειψε τοπικό διοικητή της Χεζμπολά».

Παρά την ανακωχή που κηρύχθηκε την 27η Νοεμβρίου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν συχνά τον Λίβανο, στοχοποιώντας μαχητές ή υποδομές της Χεζμπολά, και μονάδες τους συνεχίζουν να κατέχουν πέντε τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας.

Η Βηρυτός από την πλευρά της απευθύνει συχνά εκκλήσεις στη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις του από τη λιβανική επικράτεια.

Την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η Χεζμπολά, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ εκτοξεύοντας ρουκέτες από τον νότιο Λίβανο, που γειτονεύει με το βόρειο Ισραήλ, τονίζοντας πως δρούσε για να υποστηρίξει τη Χαμάς, σύμμαχό της.

Οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν και μετατράπηκαν σε ανοικτό πόλεμο από τον Σεπτέμβριο ως τον Νοέμβριο του 2024, με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να προχωρούν σε μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον προπυργίων της Χεζμπολά και να σκοτώνουν πολλούς από τους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες του κινήματος.

Το λιβανικό κίνημα θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένο από τη σύγκρουση αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τον ιστορικό ηγέτη του Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε πολύνεκρο ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και της Γαλλίας προέβλεπε ιδίως τη διάλυση των στρατιωτικών υποδομών του κινήματος στις περιοχές ανάμεσα στον ποταμό Λιτάνι και τα σύνορα με το Ισραήλ, κάπου 30 χιλιόμετρα νότια.

Προχθές Τρίτη, η αμερικανίδα αναπληρώτρια ειδική απεσταλμένη για τη Μέση Ανατολή, η Μόργκαν Όρταγκους, δήλωσε πως οι αρχές του Λιβάνου έχουν «πολλά να κάνουν» ακόμη για να αφοπλίσουν τη Χεζμπολά, «όχι μόνο νότια του (ποταμού) Λιτάνι», αλλά και «σε όλη τη χώρα».

