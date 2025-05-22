Τρία παιδιά ήταν μεταξύ των τουλάχιστον πέντε ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην ταραγμένη επαρχία Μπαλουχιστάν του Πακιστάν, όταν ένας βομβιστής αυτοκτονίας χτύπησε σχολικό λεωφορείο, δήλωσε ο στρατός την Τετάρτη, σε μια επίθεση την οποία το Πακιστάν απέδωσε σε «Ινδούς τρομοκράτες».

Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο Γιασίρ Ικμπάλ, διοικητής της περιοχής Χουζντάρ όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, δήλωσε ότι περίπου 40 μαθητές επέβαιναν στο λεωφορείο, το οποίο κατευθυνόταν σε ένα σχολείο που διοικείται από τον στρατό, και αρκετοί υπέστησαν τραυματισμούς.

11 years after the #Peshawar school attack, a school bus full of kids is targeted again.



Mothers are back to burying dreams instead of nurturing them.



What will be the state’s excuse this time?@Taimur_Laal @FSWarraich @maybe_ghuf @KashifMD #KhuzdarAttack #Pakistan pic.twitter.com/63ew5PMeUQ — Laila Khan (@lailakhan9092) May 21, 2025

Ο στρατός του Πακιστάν και ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ καταδίκασαν τη βίαια επίθεση και κατηγόρησαν «Ινδούς τρομοκράτες» για εμπλοκή, αν και δεν μοιράστηκαν κανένα στοιχείο που να συνδέει την επίθεση με το Νέο Δελχί.

«Οι σχεδιαστές, οι υποκινητές και οι εκτελεστές αυτής της δειλής, υπό την αιγίδα της Ινδίας, επίθεσης θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», ανέφερε το γραφείο Τύπου του στρατού.

Η Ινδία απέρριψε τις κατηγορίες του Πακιστάν. «Προκειμένου να αποτρέψει τη φήμη του ως παγκόσμιου επίκεντρου τρομοκρατίας και να κρύψει τις δικές του αποτυχίες, έχει γίνει δεύτερη φύση για το Πακιστάν, να κατηγορεί την Ινδία για όλα τα εσωτερικά του ζητήματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ινδία κήρυξε επίσης έναν αξιωματούχο της Ύπατης Αρμοστείας του Πακιστάν στο Νέο Δελχί ως ανεπιθύμητο πρόσωπο, η δεύτερη τέτοια απέλαση μέσα σε μια εβδομάδα, επειδή «επιδόθηκε σε δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την επίσημη ιδιότητά του».

Ο Πακιστανός επιτετραμμένος έλαβε προειδοποίηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι Πακιστανοί αξιωματούχοι δεν θα κάνουν κατάχρηση των προνομίων και του καθεστώτος τους, πρόσθεσε το υπουργείο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν προέβη σε παρόμοια κίνηση νωρίς την Πέμπτη, καθώς ένας αξιωματούχος της Ινδικής Ύπατης Αρμοστείας στο Ισλαμαμπάντ κηρύχθηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ινδός επιτετραμμένος κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν για να τονίσει ότι οι Ινδοί αξιωματούχοι στο Πακιστάν δεν πρέπει «να κάνουν κατάχρηση των προνομίων και του καθεστώτος τους με κανέναν τρόπο», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές αφότου η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις 10 Μαΐου. Διπλωμάτες έχουν προειδοποιήσει ότι η εκεχειρία είναι εύθραυστη, μετά την πιο δραματική κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των γειτόνων που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, εδώ και δεκαετίες.

Και οι δύο χώρες έχουν ανταλλάξει κατηγορίες για υποστήριξη ένοπλης δράσης στο έδαφος της άλλης - κατηγορίες που αρνούνται και οι δύο. Η τελευταία κλιμάκωση, κατά την οποία οι δύο χώρες αντάλλαξαν πυραύλους, πυροδοτήθηκε όταν η Ινδία κατηγόρησε το Πακιστάν ότι υποστήριξε μια ένοπλη επίθεση εναντίον τουριστών στο ινδικό τμήμα της αμφισβητούμενης περιοχής του Κασμίρ. Το Ισλαμαμπάντ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Στην επίθεση της Τετάρτης στο Μπαλουχιστάν, τουλάχιστον τρία παιδιά και δύο ενήλικες σκοτώθηκαν, ανέφερε ο στρατός. Η τοπική τηλεόραση έδειξε εικόνες τριών νεκρών κοριτσιών από το γυμνάσιο και το λύκειο.

Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την έκρηξη.

Το συμβάν επανέφερε στη μνήμη μνήμες από την επίθεση σε στρατιωτική σχολή στην πόλη Πεσαβάρ, στα βόρεια της χώρας, το 2014, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερα από 130 παιδιά.

Την ευθύνη για την επίθεση είχε αναλάβει η Tehreek-e-Taliban Pakistan, μια υπερ-ριζοσπαστική ισλαμιστική μαχητική οργάνωση.

Οι επιθέσεις από αυτονομιστικές ομάδες στο Μπαλουχιστάν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Τον Μάρτιο, ο Απελευθερωτικός Στρατός των Μπαλουχιστών ανατίναξε μια σιδηροδρομική γραμμή και πήρε ομήρους επιβάτες από ένα τρένο, σκοτώνοντας 31 πολίτες, στρατιώτες και προσωπικό.

🚨 Khuzdar, Balochistan

Sad to see Indian media falling for Pakistani propaganda.



The so-called school bus was actually transporting Pak Army personnel and ammunition.



Notice how the bus is destroyed, yet the school bags remain untouched clearly staged after removing soldiers’… pic.twitter.com/FQUDMl4lPc — SANATAN (@Eternaldharma_) May 21, 2025

Την επίθεση στο Μπαλουχιστάν καταδίκασε η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ισλαμαμπάντ: «Καταδικάζουμε, μαζί με τους ηγέτες του Πακιστάν, τη βάναυση επίθεση σε σχολικό λεωφορείο στο Χουζντάρ του Μπαλουχιστάν. Η δολοφονία αθώων παιδιών είναι ακατανόητη. Θρηνούμε με τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα και οι σκέψεις μας είναι με όσους αναρρώνουν. Κανένα παιδί δεν πρέπει να φοβάται να πηγαίνει στο σχολείο. Στεκόμαστε δίπλα σε όλους αυτούς που μάχονται για τον τερματισμό της βίας».

We join Pakistan’s leaders in condemning the brutal, unconscionable attack on a school bus in Khuzdar, Balochistan. The murder of innocent children is beyond comprehension. We grieve with the families who lost loved ones, and our thoughts are with those recovering. No child… pic.twitter.com/f32o725Hih — U.S. Embassy Islamabad (@usembislamabad) May 21, 2025

