Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει πως σκότωσε μέλος της Χεζμπολά

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι σκότωσαν μέλος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά σε αεροπορικό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διευκρίνισαν ότι «έπληξαν και εξάλειψαν τρομοκράτη που ανήκε στη δύναμη Ραντουάν», επίλεκτη μονάδα του ένοπλου βραχίονα της Χεζμπολά, «στην περιοχή του Χούλα, στον νότιο Λίβανο».

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας από την πλευρά του έκανε λόγο για έναν νεκρό σε πλήγμα drone «στα περίχωρα» του χωριού Χούλα, κοντά στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.

Παράλληλα δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εναντίον μοτοσικλέτας στη Σρεμπίν, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα, και τρίτος από «πυρά του ισραηλινού εχθρού» στην παραμεθόρια κοινότητα Κφαρκίλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η Χεζμπολά, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ εκτοξεύοντας ρουκέτες από τον νότιο Λίβανο, που γειτονεύει με το βόρειο Ισραήλ, τονίζοντας πως δρούσε για να υποστηρίξει τη Χαμάς, σύμμαχό της.

Οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν και μετατράπηκαν σε ανοικτό πόλεμο από τον Σεπτέμβριο ως τον Νοέμβριο του 2024, με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να προχωρούν ιδίως σε μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον προπυργίων της Χεζμπολά και να σκοτώνουν πολλούς από τους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες της. Το κίνημα θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένο από τον πόλεμο αυτό.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή την 27η Νοεμβρίου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν, κυρίως από αέρος, τον Λίβανο, λέγοντας πως στοχοποιούν μαχητές και υποδομές της Χεζμπολά. Δεν έχουν εξάλλου αποσύρει στοιχεία τους από πέντε θέσεις στρατηγικής σημασίας στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας.

Προχθές Κυριακή δυο άνθρωποι, ανάμεσά τους στρατιώτης του Λιβάνου, τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στον νότο, σύμφωνα με το επιτελείο στη Βηρυτό.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι επιτέθηκαν εναντίον μέλους της Χεζμπολά για να «εξαλείψουν απειλή» και ότι επαληθεύουν τις πληροφορίες για τραυματισμό στρατιώτη του Λιβάνου. Διαβεβαιώνουν πάγια ότι οι επιχειρήσεις τους δεν βάζουν στον στόχαστρο τον λιβανικό στρατό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.