Ο Νετανιάχου διαψεύδει τις εικασίες περί ρήξης με τον Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε την Τετάρτη τις εικασίες περί ρήξης με την αμερικανική κυβέρνηση μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Κόλπο, η οποία άφησε εκτός το Ισραήλ.

Η επίσκεψη του Τραμπ στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οδήγησε σε μια σειρά από σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες, αλλά πυροδότησε εκτεταμένα σχόλια στα μέσα ενημέρωσης που επεσήμαναν ότι το Ισραήλ, ο στενότερος σύμμαχος της Ουάσινγκτον στην περιοχή, δεν είχε συμπεριληφθεί.

Η επίσκεψη ακολούθησε την απόφαση του Τραμπ να τερματίσει την αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, παρά το γεγονός ότι η ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν συνέχιζε να εκτοξεύει πυραύλους κατά του Ισραήλ και να επιδιώκει συνομιλίες με το Ιράν για τα πυρηνικά.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο Νετανιάχου, ο οποίος προηγουμένως δεν είχε κάνει κανένα δημόσιο σχόλιο για το θέμα, δήλωσε σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ πριν από περίπου 10 ημέρες και ο πρόεδρος του είχε πει: «Μπίμπι, θέλω να ξέρεις, έχω πλήρη δέσμευση απέναντί ​​σου και απέναντι στο κράτος του Ισραήλ».

Εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς πίεσης στο Ισραήλ, ο Τραμπ έχει ζητήσει τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και έχει μιλήσει για τα βάσανα των αμάχων στον πολιορκημένο θύλακα, όπου ένας 11 εβδομάδων ισραηλινός αποκλεισμός της βοήθειας έχει δημιουργήσει μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση.

Σε ξεχωριστή συνομιλία πριν από λίγες ημέρες, ο Νετανιάχου είπε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς του είχε πει: «Μην δίνεις σημασία σε όλες αυτές τις ψευδείς ειδήσεις σχετικά με αυτή τη ρήξη μεταξύ μας».

Πηγή: skai.gr

