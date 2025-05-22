Δύο εβδομάδες μετά την άνοδό του στον θρόνο του Αγίου Πέτρου, ο πρώτος πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες επιστρατεύεται από παγκόσμιους ηγέτες για έναν άλλο κεντρικό ρόλο: τον ειρηνοποιό μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η πρωτοβουλία να μεσολαβήσει το Βατικανό στις συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα μπορούσε να είναι μια πρώιμη δοκιμασία για τον Πάπα Λέοντα XIV, ο οποίος, στο παρελθόν, είχε κρατήσει μια πιο απροκάλυπτα φιλο-ουκρανική στάση από τον προκάτοχό του. Το να παίξει ο Πάπας έναν ρόλο στον τερματισμό της χειρότερης σύγκρουσης της Ευρώπης από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο θα μπορούσε να βοηθήσει στον καθορισμό του πρώιμου παπισμού του.

«Η Αγία Έδρα είναι διαθέσιμη ώστε οι εχθροί να μπορούν να συναντηθούν και να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον στα μάτια», είπε ο Πάπας Λέων κατά τη διάρκεια συνάντησης με τις ανατολικές χριστιανικές εκκλησίες την περασμένη εβδομάδα.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Βατικανό, το οποίο αντιμετωπίζουν ως ουδέτερο θεσμό, που θεωρείται ότι υπερτερεί των στρατηγικών συμφερόντων άλλων μεσολαβητών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία τη Δευτέρα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε ότι ο νέος Πάπας προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Αργότερα πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι θα ήταν υπέροχο να το έχουμε στο Βατικανό. … Νομίζω ότι ίσως αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο από αυτόν τον θυμό».

Αργότερα την Τρίτη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανάρτησε στο Facebook ότι, κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, επικοινώνησε με τον Πάπα Λέων και επιβεβαίωσε την προθυμία του να φιλοξενήσει τις συνομιλίες. «Εξέφρασα βαθιά ευγνωμοσύνη για την ανοιχτότητά του και για την αδυσώπητη δέσμευσή του για την ειρήνη», έγραψε η Μελόνι.

Η Ευρώπη και, για ένα διάστημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για κατάπαυση του πυρός πριν από τις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε αυτή την προσέγγιση την Τετάρτη, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι χρειάζονται κατάπαυση του πυρός για να «οπλίσουν ήρεμα την Ουκρανία» και να ενισχύσουν την άμυνά της.

Mια συμφωνία για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών στο Βατικανό εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρακτικές προκλήσεις. Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις και οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις έχουν κάνει τους Ρώσους αξιωματούχους νευρικούς. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιταλία αναμένεται να διατηρήσει αυτές τις κυρώσεις και να κρατήσει τους παραβάτες.

Ωστόσο, Ιταλοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τους Ρώσους ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Λατερανού του 1929 που ίδρυσε το κράτος της Πόλης του Βατικανού, η κυβέρνησή τους πρέπει να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση στις διπλωματικές αποστολές στο Βατικανό. Η φιλοξενία των συνομιλιών στην πόλη του Βατικανού μπορεί επίσης να απαιτήσει υλικοτεχνικές παραχωρήσεις από άλλα ευρωπαϊκά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της άδειας Ρώσων αξιωματούχων να πετάξουν μέσω του εναέριου χώρου της Ευρώπης. Οι νομικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι παραμένει ασαφές εάν περισσότερα ανώτερα στελέχη, ιδιαίτερα ο Πούτιν, θα καλύπτονται από τη συνθήκη.

Την τελευταία δεκαετία, το Βατικανό έχει εμπλακεί σε διαμεσολάβηση συγκρούσεων με διάφορα επίπεδα επιτυχίας, κυρίως στέλνοντας ανώτερους κληρικούς αλλού. Η διαμεσολάβηση του Βατικανού άνοιξε τον δρόμο για την επίσκεψη του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στην Κούβα το 2016. Η Αγία Έδρα επιδίωξε επίσης, και απέτυχε, να μεσολαβήσει για μια επιτυχημένη συμφωνία μεταξύ της αυταρχικής κυβέρνησης και της πολιτικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.

Η μετατροπή της Αγίας Έδρας σε ένα είδος ιερής Ελβετίας θα επαναλάμβανε τον ρόλο που έπαιξε το Βατικανό στις αρχές της δεκαετίας του 1980 φιλοξενώντας συνομιλίες που απέτρεψαν την Αργεντινή και τη Χιλή από το να πάνε σε πόλεμο. Ωστόσο, σε αντίθεση με την ανάμειξη του Βατικανού σε αυτήν και σε πολλές άλλες συγκρούσεις, ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία είναι χώρα με πλειοψηφία Καθολική.

Η ανάμειξη του Βατικανού θα μπορούσε να είναι «ένα πραγματικά επικίνδυνο πράγμα», εν μέρει επειδή δύο από τους εμπλεκόμενους ηγέτες - ο Πούτιν και ο Τραμπ - «δεν αποτελούν ακριβώς εγγύηση αξιοπιστίας», δήλωσε ο Μάσιμο Φαγκιόλι, καθολικός θεολόγος στο Πανεπιστήμιο Βιλανόβα. «Επομένως, αν το κάνουν αυτό, είναι με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να πάρουν κάτι για λογαριασμό της Ουκρανίας, για την Ευρώπη, για ολόκληρο τον κόσμο».

Ο Πάπας Λέων αναζητείται ξαφνικά ως μεσολαβητής σε άλλες συγκρούσεις. Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι, κατά τη διάρκεια της ακροατηρίου του με τον Πάπα, ζήτησε από το Βατικανό να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησής του και της ανταρτικής ομάδας του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN). Το Βατικανό είχε νωρίτερα βοηθήσει στην ιστορική ειρηνευτική συμφωνία της κολομβιανής κυβέρνησης με μια μεγαλύτερη ομάδα ανταρτών, τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC).

Η Ουκρανία, λένε αξιωματούχοι, ζήτησε για πρώτη φορά την παρέμβαση του Βατικανού κατά τη διάρκεια της θητείας του Φραγκίσκου, λίγο μετά τη ρωσική εισβολή το 2022. Η Αγία Έδρα - μέσω των διπλωματικών της αποστολών στο Κίεβο και τη Μόσχα και ενός ανώτερου απεσταλμένου στην περιοχή, του καρδινάλιου Matteo Zuppi - βοήθησε έκτοτε στη διευκόλυνση της ανταλλαγής εκατοντάδων αιχμαλώτων.

Οι Ουκρανοί συνέχισαν να επιδιώκουν τη μεσολάβηση του Βατικανού, παρόλο που ορισμένοι αξιωματούχοι στο Κίεβο εξοργίστηκαν από τον Φραγκίσκο, ο οποίος, ως Αργεντινός, μεγάλωσε σε μια χώρα όπου πολλοί άνθρωποι τρέφουν καχυποψίες για τις δυτικές δυνάμεις, καθώς και πιο ρεαλιστικές απόψεις για τη Ρωσία. Στην αρχή του πολέμου, ο Φραγκίσκος θρήνησε για τη σύγκρουση, ενώ τηρούσε στενά την παραδοσιακή ουδετερότητα του Βατικανού - κάτι που δεν εκπλήσσει σε έναν θεσμό όπου, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Πάπας Πίος XII απέφυγε να ασκήσει ευθεία κριτική στον Αδόλφο Χίτλερ.

Ο Φραγκίσκος ωστόσο άσκησε κριτική στις κινήσεις της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία προσπάθησε να δικαιολογήσει τον πόλεμο, προειδοποιώντας τον πατριάρχη της τον Μάιο του 2022 να μην γίνει «το παιδί στο βωμό συμφερόντων του Πούτιν». Αλλά προσέφερε επίσης κατανόηση για τη θέση της Μόσχας, λέγοντας ότι το «γάβγισμα του ΝΑΤΟ στην πόρτα της Ρωσίας» μπορεί να προκάλεσε την εισβολή. Τον Αύγουστο του 2023, το Βατικανό έκανε τον έλεγχο των ζημιών αφού ο Φραγκίσκος φάνηκε να δοξάζει το αυτοκρατορικό παρελθόν της Ρωσίας.

Ο Πάπας Λέων, όταν εργαζόταν ως επίσκοπος στο Περού το 2022, άσκησε ωμή κριτική στη ρωσική επιθετικότητα, περιγράφοντας τον πόλεμο σε ένα βίντεο ως «αυτοκρατορική εισβολή». Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων του ως Πάπας, έχει επίσης αναφερθεί επανειλημμένα στην Ουκρανία. Και η πρώτη γνωστή επίσημη κλήση του, και η πρώτη επίσημη συνάντηση, ήταν με τον Ζελένσκι.

«Μεταφέρω στην καρδιά μου τα βάσανα του αγαπημένου ουκρανικού λαού», είπε ο Πάπας Λέων κατά την πρώτη κυριακάτικη ευλογία του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. «Είθε να γίνει ό,τι είναι δυνατό για να επιτευχθεί μια αυθεντική, δίκαιη και διαρκής ειρήνη, το συντομότερο δυνατό. Ας απελευθερωθούν όλοι οι κρατούμενοι και τα παιδιά να επιστρέψουν στις οικογένειές τους».

