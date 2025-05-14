Λίβανος: Το Ισραήλ εξουδετέρωσε μέλος της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «εξάλειψε» ένα μέλος του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, όπου οι αρχές έκαναν λόγο για έναν θάνατο σε πλήγμα με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) σε αυτοκίνητο.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε πριν από περισσότερους από πέντε μήνες έπειτα από έναν ανοικτό πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ εξακολουθεί να εξαπολύει τακτικά πλήγματα στον Λίβανο, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας, που συνορεύει με το βόρειο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι «διενήργησε πλήγμα στην περιοχή Καακαϊγιάτ αλ-Τζισρ, στον νότιο Λίβανο, εξαλείφοντας έναν [τοπικό] διοικητή».

Στη Βηρυτό, το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για έναν θάνατο από πλήγμα με ισραηλινό drone που έθεσε στο στόχαστρο ένα αυτοκίνητο στον τομέα αυτόν.

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η ένοπλη ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, άνοιξε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ εκτοξεύοντας ρουκέτες από τον νότιο Λίβανο, λέγοντας πως ενεργεί σε υποστήριξη της Χαμάς, που είναι σύμμαχός της.

Οι εχθροπραξίες εξελίχθηκαν σε ανοικτό πόλεμο, με το Ισραήλ να διενεργεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2024 σφοδρούς βομβαρδισμούς στον Λϊβανο, κυρίως εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ, που εξήλθε πολύ αποδυναμωμένη από τη σύγκρουση.

Κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου, όμως ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να βομβαρδίζει τον Λίβανο λέγοντας ότι θέτει στο στόχαστρο μαχητές και υποδομές της Χεζμπολάχ, και διατήρησε θέσεις στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

