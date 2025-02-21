Η λιβανική Χεζμπολάχ θα κηδέψει τον πρώην ηγέτη της Χασάν Νασράλα μεθαύριο, Κυριακή, ύστερα από σχεδόν πέντε μήνες μετά τον θάνατό του σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, σε μια κηδεία που έχει στόχο να επιδείξει πολιτική ισχύ αφού η οργάνωση βγήκε βαριά αποδυναμωμένη από τον πόλεμο της περασμένης χρονιάς.

Ο Νασράλα σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ενώ βρισκόταν σε συνάντηση με διοικητές σε καταφύγιο στα νότια προάστια της Βηρυτού, σε ένα σοβαρό πλήγμα στην πρώτη φάση της ισραηλινής επίθεσης που άφησε την φιλοϊρανική οργάνωση σκιά του εαυτού της.

Ο Νασράλα, που έχαιρε σεβασμού μεταξύ των υποστηρικτών της Χεζμπολάχ, ήταν επικεφαλής της σιιτικής μουσουλμανικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια των δεκαετιών σύρραξης με το Ισραήλ, επιβλέποντας τη μεταμόρφωσή της σε μια στρατιωτική δύναμη με περιφερειακή επιρροή, με τον ίδιο να αναδεικνύεται σε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον αραβικό κόσμο εδώ και γενιές.

Στην επιμνημόσυνη τελετή στα νότια προάστια της Βηρυτού θα τιμηθεί επίσης ο Χάσεμ Σιαφιεντίν, που ηγήθηκε της Χεζμπολάχ για μία εβδομάδα ύστερα από τον θάνατο του Νασράλα πριν σκοτωθεί και ο ίδιος από το Ισραήλ, γεγονός που δείχνει πόσο βαθιά η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών είχε διεισδύσει στην οργάνωση. Ο Σιαφιεντίν θα ενταφιαστεί στο νότο τη Δευτέρα.

«Η κηδεία είναι το εφαλτήριο για την επόμενη φάση. Μια μεγάλη κηδεία, που συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες, είναι ένας τρόπος για να πει κανείς στον κόσμο ότι η Χεζμπολάχ συνεχίζει να υφίσταται, ότι συνεχίζει να είναι ο βασικός σιιτικός παράγοντας στον Λίβανο», δήλωσε ο Μοχάναντ Χάγκ Άλι από το Carnegie Middle East Center.

Το Ισραήλ σκότωσε χιλιάδες μαχητές της Χεζμπολάχ και προκάλεσε τεράστια καταστροφή στα νότια προάστια της Βηρυτού και άλλες περιοχές του Λιβάνου όπου ζουν οι υποστηρικτές της. Ο αντίκτυπος στη Χεζμπολάχ έγινε ακόμα μεγαλύτερος από την ανατροπή του συμμάχου της, του Μπασάρ αλ-Άσαντ, στην Συρία.

Η εξασθένησή της αποτυπώθηκε στις μεταπολεμικές πολιτικές εξελίξεις στον Λίβανο, με την οργάνωση να μην μπορεί να επιβάλει τη βούλησή της στον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης ενώ από τη δήλωση πολιτικής του νέου υπουργικού συμβουλίου έλειπε η διατύπωση που θα νομιμοποιούσε το οπλοστάσιό της.

Ο Σείχης Σαντέκ αλ-Ναμπούλσι, ιερωμένος προσκείμενος στη Χεζμπολάχ, δήλωσε ότι οι αντίπαλοι στον Λίβανο και το εξωτερικό πιστεύουν ότι η οργάνωση έχει ηττηθεί, αλλά η κηδεία θα είναι ένα μήνυμα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Θα είναι «μια μάχη για να αποδειχθεί η ύπαρξη της Χεζμπολάχ».

Πού θα γίνει η κηδεία του Νασράλα - Ταξιδεύουν στη Βηρυτό πολλοί Ιρακινοί

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο μεγαλύτερο στάδιο του Λιβάνου, το Camille Chamoun, στα περίχωρα των ελεγχόμενων από τη Χεζμπολάχ νοτίων προαστίων.

Ο Νασράλα θα ενταφιαστεί στη συνέχεια σε κοντινό σημείο.

Στην τελετή θα παρευρεθεί ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος. Θα παραστούν και αρκετοί ηγέτες των ιρακινών σιιτικών πολιτοφυλακών.

Η Iraqi Airways έχει προσθέσει πτήσεις προς τη Βηρυτό για να διαχειριστεί την αυξημένη ζήτηση από Ιρακινούς που θέλουν να ταξιδέψουν στη Βηρυτό για την κηδεία, δήλωσε εκπρόσωπος του ιρακινού υπουργείου Μεταφορών.

Ο θάνατος του Νασράλα ήταν τεράστιο πλήγμα για το Ιράν, του οποίου οι Φρουροί της Επανάστασης δημιούργησαν τη Χεζμπολάχ το 1982.

Οι υποστηρικτές του τον θυμούνται για το πώς ύψωσε το ανάστημά του στο Ισραήλ και αψήφησε τις ΗΠΑ. Για τους εχθρούς του, ήταν επικεφαλής μιας τρομοκρατικής οργάνωσης και αντιπρόσωπος του σιιτικού ισλαμιστικού θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στη διαμάχη για επιρροή στη Μέση Ανατολή.

Μετά τον θάνατό του, ο Νασράλα ετάφη προσωρινά δίπλα στον γιο του, τον Χάντι, που πέθανε πολεμώντας για τη Χεζμπολάχ το 1997.

Η επίσημη κηδεία προγραμματίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να δοθεί χρόνος για την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο με βάση του όρους της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ εκεχειρίας, που τερμάτισε τον περυσινό πόλεμο.

Αν και το Ισραήλ έχει σε μεγάλο βαθμό αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο, τα στρατεύματά του συνεχίζουν να κρατούν πέντε θέσεις σε λόφους στην περιοχή, την οποία η Χεζμπολάχ πολέμησε για χρόνια για να απελευθερώσει από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν αποσυρθούν το 2000.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε αφού η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ σε ένδειξη στήριξης του συμμάχου της, της παλαιστινιακής Χαμάς, στο ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, στις 8 Οκτωβρίου του 2023.

