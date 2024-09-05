Έχασε την μάχη για την ζωή της η 33χρονη μαραθωνοδρόμος από την Ουγκάντα, Ρεβέκα Τσεπτεγκέι (Rebecca Cheptegei), η οποία πριν λίγες ημέρες έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από τον Κενυάτη σύντροφό της, μέσα στο σπίτι που ζει το ζευγάρι.

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE September 5, 2024

Ο δράστης την περιέλουσε με βενζίνη μετά από καυγά και η Τσεπτεγκέι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Moi Teaching and Referral Hospital στο Eldoret, με βαριά εγκαύματα.

H 33χρονη αθλήτρια, η οποία τερμάτισε 44η στον Μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο σε «κρίσιμη κατάσταση, με εγκαύματα σε περισσότερο από το 80% του σώματος της», όπως ανέφεραν οι θεράποντες ιατροί.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε, αφού «ανέπτυξε μια βακτηριακή λοίμωξη από σήψη».

«Μάθαμε για τον θλιβερό θάνατο της αθλήτριάς μας, Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι, που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ως Ομοσπονδία καταδικάζουμε τέτοιου είδους ενέργειες και ζητούμε δικαιοσύνη», γράφει η Uganda Athletic Feferation ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Πώς έγινε η επίθεση

Ο σύντροφός της, που ταυτοποιήθηκε ως Ντίξον Ντιέμα Μαρανγκάς, μπήκε στο σπίτι της Τσεπτέγκι γύρω στις 14:00 τοπική ώρα, ενώ εκείνη βρισκόταν στην εκκλησία με τα παιδιά της.

Όταν επέστρεψαν από την εκκλησία, ο φερόμενος ως δράστης, της έριξε βενζίνη και της έβαλε φωτιά μπροστά στα παιδιά της, δύο κορίτσια ηλικίας 9 και 11 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα The Standard.

Η άτυχη αθλήτρια ζούσε με την αδελφή της και τα δύο της παιδιά σε αυτό το σπίτι που είχε χτίσει στην πόλη Εντεμπες, που βρίσκεται 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουγκάντα.

