Στιγμές πανικού επικράτησαν σε πτήση της easyJet από το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου με προορισμό την Κώ, την Τρίτη το απόγευμα.

Ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στα 30.000 πόδια, ένας μεθυσμένος επιβάτης άρχισε να τσακώνεται με το πλήρωμα ενώ προσπάθησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου και να εισβάλει στο πιλοτήριο.

Αφού το αεροπλάνο πέρασε μέσα από αναταράξεις, ο μεθυσμένος επιβάτης είπε ότι ο πιλότος ήταν για τα «σκουπίδια» και ότι θα αναλάβει αυτός τον έλεγχο της πτήσης.

Σύμφωνα με τη Sun, ακολούθησε πανδαιμόνιο ενώ οι επιβάτες – ανάμεσά τους πολλές οικογένειες – καθόταν τρομοκρατημένοι στις θέσεις τους, ενώ πολλοί έκλαιγαν από τον φόβο.

Τελικά, το πλήρωμα μαζί με κάποιους επιβάτες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα.

Τελικά, το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Μόναχο, όπου ο ταραξίας συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

