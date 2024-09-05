Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι η Κίνα και η Αφρική, αν συνεργαστούν, μπορούν να «ηγηθούν της επανάστασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ενώ ζήτησε να «διορθωθούν κάποιες ιστορικές αδικίες εις βάρος της Αφρικής».

Στην ομιλία του στο Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας- Αφρικής που διεξάγεται στο Πεκίνο ο Γκουτέρες εκτίμησε ότι «ο αξιόλογος απολογισμός της Κίνας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, κυρίως στην εξάλειψη της φτώχειας, είναι μεγάλη πηγή εμπειρίας και εξειδίκευσης».

«Και μέσω της συνεργασίας τους η Κίνα και η Αφρική μπορούν να ηγηθούν της επανάστασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», πρόσθεσε.

Σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, το μεγαλύτερο διπλωματικό ραντεβού που διοργανώνει το Πεκίνο μετά την πανδημία covid-19 και το οποίο διεξάγεται από την Τετάρτη ως την Παρασκευή, συμμετέχουν περισσότεροι από 50 Αφρικανοί ηγέτες.

Στην ομιλία του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ σημείωσε εξάλλου ότι «έχει έρθει η ώρα να διορθώσουμε κάποιες ιστορικές αδικίες» που έχουν διαπραχθεί εις βάρος της Αφρικής.

«Είναι, για παράδειγμα, σκανδαλώδες ότι η αφρικανική ήπειρος δεν έχει μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», πρόσθεσε.

Ελάφρυνση χρέους

Παράλληλα ο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι η ανεπαρκής ελάφρυνση του χρέους των αφρικανικών χωρών ενδέχεται να αποτελέσει αιτία για κοινωνικές αναταραχές.

Η αυξανόμενη κρίση χρέους στην αφρικανική ήπειρο, που μετρά συνολικά 1 δισεκ. κατοίκους, έχει προκαλέσει τους τελευταίους μήνες κινητοποιήσεις και ταραχές: στην Κένυα διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν κατά των προτεινόμενων αυξήσεων στους φόρους συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, ενώ στη Νιγηρία και την Ουγκάντα οι πολίτες έχουν βγει στους δρόμους για να καταγγείλουν το υψηλό κόστος ζωής.

Οι αφρικανικές χώρες επιδιώκουν να αναδιαρθρώσουν το χρέος τους μέσω ενός μηχανισμού της G20, όμως η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα. Η Ζάμπια έγινε τον Ιούνιο η πρώτη χώρα που πέτυχε την αναδιάρθρωση του χρέους της τρία χρόνια αφού απέτυχε να αποπληρώσει τα δάνειά της.

Ο Γκουτέρες τόνισε ότι η κατάσταση αυτή «δεν είναι βιώσιμη και αποτελεί συνταγή για κοινωνικές αναταραχές». Πρότεινε εξάλλου «βαθιές μεταρρυθμίσεις στην παρωχημένη, αναποτελεσματική και άδικη διεθνή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

