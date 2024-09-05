Η Ρωσία δεν βλέπει προϋποθέσεις για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία αυτή τη στιγμή, ξεκαθάρισε την Πέμπτη ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εν μέσω αναφορών ότι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προώθησή τους στην ανατολική Ουκρανία.



«Δεν συζητείται νέα κινητοποίηση» επέμεινε ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, εν μέσω αναφορών ότι η Ρωσία πρέπει να αναπληρώσει τις δυνάμεις της στο μέτωπο.

Ο γραμματέας Τύπου του Ρώσου προέδρου αμφισβήτησε για τη νομιμότητα της ουκρανικής κυβέρνησης, στη σκιά των σαρωτικών αλλαγών του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είπε ότι από τη σκοπιά της Ρωσίας, «το καθεστώς του Ζελένσκι δεν έχει νομιμότητα, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί».«Το καθεστώς Ζελένσκι, είπε ο Πεσκόφ στο RIA Novosti. Αλλά σύμφωνα με τον γραμματέα Τύπου, συνεχίζει de facto τις δραστηριότητές του.Σημειώνεται ότι στις 20 Μαΐου έληξε η τυπική θητεία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως σημερινού προέδρου της Ουκρανίας, αλλά με βάση τον στρατιωτικό νόμο που έχει εφαρμόσει λόγω της εμπόλεμης κατάστασης παραμένει πρόεδρος.

