Άγρια επίθεση σε μαραθωνοδρόμο των Ολυμπιακών Αγώνων από τον σύντροφό της - Της έβαλε φωτιά

Η Ρεβέκα Τσεπτεγκέι νοσηλεύεται με εγκαύματα σε σοβαρή κατάσταση, στην Κένυα 

Ρεβέκα Τσεπτεγκέι (Rebecca Cheptegei)

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε η 33χρονη μαραθωνοδρόμος από την Ουγκάντα, Ρεβέκα Τσεπτεγκέι (Rebecca Cheptegei),  η οποία συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. 

Η αθλήτρια δέχθηκε άγρια επίθεση από τον Κενυάτη  σύντροφό της, μέσα στο σπίτι που ζει το ζευγάρι.

Ο δράστης την περιέλουσε με βενζίνη μετά από καυγά, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της αστυνομίας της κομητείας Trans Nzoia, στην Κένυα.

Η ομοσπονδία Αθλητισμού της Ουγκάντας, αναφέρει τα εξής:

«Με λύπη ανακοινώνουμε ότι η αθλήτριά μας Ρεβέκα Τσεπτεγκέι (Rebecca Cheptegei), η οποία αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Moi Teaching and Referral Hospital στο Eldoret, ύστερα από περιστατικό που περιλαμβάνει τον Κενυάτη φίλο της».

Ο φερόμενος ως δράστης υπέστη επίσης εγκαύματα και νοσηλεύεται στην πόλη Eldoret.

Σύμφωνα με το Skynews, οι γονείς της 33χρονης δήλωσαν ότι το ζευγάρι τσακωνόταν για το ακίνητο που αγόρασε η Cheptegei, για να βρίσκεται κοντά στα πολλά αθλητικά προπονητικά κέντρα της κομητείας. 

