Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε η 33χρονη μαραθωνοδρόμος από την Ουγκάντα, Ρεβέκα Τσεπτεγκέι (Rebecca Cheptegei), η οποία συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η αθλήτρια δέχθηκε άγρια επίθεση από τον Κενυάτη σύντροφό της, μέσα στο σπίτι που ζει το ζευγάρι.

Ο δράστης την περιέλουσε με βενζίνη μετά από καυγά, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της αστυνομίας της κομητείας Trans Nzoia, στην Κένυα.

Η ομοσπονδία Αθλητισμού της Ουγκάντας, αναφέρει τα εξής:

«Με λύπη ανακοινώνουμε ότι η αθλήτριά μας Ρεβέκα Τσεπτεγκέι (Rebecca Cheptegei), η οποία αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Moi Teaching and Referral Hospital στο Eldoret, ύστερα από περιστατικό που περιλαμβάνει τον Κενυάτη φίλο της».

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb — Uganda Athletics Federation-UAF (@UgaAthletics2) September 3, 2024

Ο φερόμενος ως δράστης υπέστη επίσης εγκαύματα και νοσηλεύεται στην πόλη Eldoret.

Σύμφωνα με το Skynews, οι γονείς της 33χρονης δήλωσαν ότι το ζευγάρι τσακωνόταν για το ακίνητο που αγόρασε η Cheptegei, για να βρίσκεται κοντά στα πολλά αθλητικά προπονητικά κέντρα της κομητείας.

Πηγή: skai.gr

