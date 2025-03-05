Οι ΗΠΑ θα σταματούσαν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, θέτοντας σε κίνδυνο την ικανότητα του Κιέβου να αποκρούσει την εισβολή της Ρωσίας.

Εφόσον δεν υπήρχε η ανατροπή αναφορικά με τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά της Ουκρανίας, το Κίεβο θα είχε τη στρατιωτική στήριξη μόνο από τους Ευρωπαίους συμμάχους και τις εγχώριες προμήθειες, γεγονός που θα ανέτρεπε άρδην τις δυνατότητες της Ουκρανίας να συνεχίσει να μάχεται με τον σημερινό ρυθμό, που μέχρι στιγμής έχει εμποδίσει σε έναν βαθμό τις ρωσικές επιθέσεις. Δυτικοί αξιωματούχοι είχαν εκτιμήσει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να πολεμήσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του έτους, αλλά αυτό προϋπέθετε τη συνέχιση των παραδόσεων στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ που αποφάσισε τους τελευταίους μήνες της η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Συνολικά, η Ουκρανία παράγει ή χρηματοδοτεί περίπου το 55% του στρατιωτικού εξοπλισμού της. Οι ΗΠΑ προμηθεύουν περίπου το 20%, ενώ η Ευρώπη το 25%, σύμφωνα με δυτικό αξιωματούχο, αναφέρει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal.

Κάποιες αμερικανικές προμήθειες –συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας μεγάλης εμβέλειας, βαλλιστικών πυραύλων εδάφους-εδάφους, συστημάτων πλοήγησης και πυροβολικού μακρού βεληνεκούς– θα είναι αδύνατο να αντικατασταθούν βραχυπρόθεσμα. Η Ευρώπη απλώς δεν παράγει αρκετά από αυτά ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθόλου. Η επισκευή αυτών των συστημάτων θα είναι επίσης πολύ πιο δύσκολη χωρίς ανταλλακτικά από τις ΗΠΑ.

Η Ουκρανία παρήγαγε 1,5 εκατομμύριο drones το περασμένο έτος, τα περισσότερα από τα οποία είναι μικρού βεληνεκούς εκρηκτικά drones, κρίσιμα για την άμυνά της στις πρώτες γραμμές. Ορισμένα από αυτά επιτρέπουν στις ουκρανικές δυνάμεις να πλήττουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, αν και πρόκειται για μέσα που πετούν αργά και μεταφέρουν μικρό ωφέλιμο φορτίο.

Ωστόσο, η διακοπή της αμερικανικής υποστήριξης θα μειώσει την ικανότητα της Ουκρανίας να πραγματοποιεί πλήγματα μεγαλύτερης εμβέλειας. Με την αποδυνάμωση της αεράμυνας, η δυνατότητα της Ουκρανίας να προστατεύει τις πίσω γραμμές και τις πόλεις της θα είχε υποστεί μεγάλο πλήγμα, σύμφωνα με αξιωματούχους και αναλυτές.

Patriots

Η έλλειψη αμερικανικών συστημάτων αεράμυνας θεωρείται η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ουκρανία, καθώς θα αναγκάσει το Κίεβο να αποφασίσει ποιες περιοχές της χώρας θα προστατεύσει και ποιες θα αφήσει εκτεθειμένες.

Η Ευρώπη και η Ουκρανία δεν διαθέτουν αξιόπιστο επίγειο σύστημα αεράμυνας μακράς εμβέλειας όπως το Patriot, το οποίο μπορεί να καταρρίψει ρωσικούς βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους. Τα συστήματα αυτά έχουν προστατεύσει πόλεις μακριά από το μέτωπο από τις ζημιές που έχουν υποστεί περιοχές κοντά στα εδάφη που ελέγχει η Ρωσία, όπου η χρήση τους θα τα καθιστούσε ευάλωτα.

Himars και ATACMS

Η απώλεια των αμερικανικών Himars θα είναι επίσης σοβαρό πλήγμα.

Τα συστήματα High Mobility Artillery Rocket Systems εκτοξεύουν κατευθυνόμενες ρουκέτες πολλαπλών εκτοξεύσεων (GMLRS) καθώς και τους βαλλιστικούς πυραύλους Army Tactical Missile System (ATACMS).

Οι ρουκέτες GMLRS, με εμβέλεια περίπου 45 μιλίων, έχουν καταστρέψει ρωσικές θέσεις και αποθήκες πυρομαχικών, διαταράσσοντας τις ρωσικές γραμμές εφοδιασμού. Οι μεγαλύτερης εμβέλειας ATACMS, που φτάνουν έως και 186 μίλια, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικοί πλήττοντας ρωσικά αεροδρόμια, κέντρα διοίκησης και γραμμές ανεφοδιασμού στην κατεχόμενη Ουκρανία, καθώς και στη Ρωσία από τον Νοέμβριο. Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επιβάλει περιορισμούς στους στόχους που μπορούσαν να πληγούν εντός ρωσικού εδάφους.

Bradleys

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, οι ΗΠΑ έστειλαν πάνω από 300 Bradley Fighting Vehicles, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης που μεταφέρουν πεζικό. Παρότι πολλά ήταν παλιά και χρειάζονταν επισκευές, αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιμα λόγω της κινητικότητας και της προστασίας τους.

Τα Bradleys επέτρεψαν στις ουκρανικές δυνάμεις να μεταφέρουν μηχανοκίνητο πεζικό στη μάχη, βελτιώνοντας την ευελιξία και την ισχύ πυρός τους. Το κύριο πλεονέκτημά τους ήταν η προστασία από drones, νάρκες και αντιαρματικά όπλα.

Ωστόσο, πολλά Bradley έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές. Σε κάποια φάση τον Μάιο του 2024, περίπου το 65% του ουκρανικού στόλου Bradley ήταν εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με ουκρανική κυβερνητική έκθεση που είδε η Wall Street Journal.

Η διακοπή της αμερικανικής βοήθειας θα δυσκολέψει την Ουκρανία να βρει ανταλλακτικά για τα τεθωρακισμένα οχήματα, που αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο της άμυνάς της.

M777 Howitzers

Η Ουκρανία εκτοξεύει καθημερινά χιλιάδες βλήματα από τα αμερικανικά M777 howitzers, τα οποία έχουν εμβέλεια έως και 20 μίλια. Αυτά τα πυροβόλα όπλα έχουν επιτρέψει στις ουκρανικές δυνάμεις να πλήττουν επανειλημμένα ρωσικές θέσεις. Αν οι ΗΠΑ σταματήσουν να προμηθεύουν ανταλλακτικά, το πλεονέκτημα που παρέχουν τα M777 θα αρχίσει να μειώνεται.

Πυρομαχικά 155mm

Μέχρι τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ είχαν στείλει περίπου τρία εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού στην Ουκρανία από την αρχή της εισβολής. Η Ουκρανία παράγει πλέον 2,5 εκατομμύρια βλήματα ετησίως, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε στόχο να προμηθεύσει 1,4 εκατομμύρια βλήματα 155mm το 2024 και στοχεύει να φτάσει τα δύο εκατομμύρια φέτος. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία επίσης αυξάνουν την προμήθειά τους.

Ωστόσο, η Ουκρανία ήδη δεν έχει αρκετά βλήματα – την ώρα που η Ρωσία λαμβάνει τεράστιες ποσότητες από τη Βόρεια Κορέα. Η διακοπή της αμερικανικής προμήθειας θα αυξήσει το πλεονέκτημα της Μόσχας στο πεδίο της μάχης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.