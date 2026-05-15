Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ είναι γνωστός για την αγάπη του για το τσάι. Έχει φιλοξενήσει πολλές εκλεπτυσμένες και προσεκτικά οργανωμένες τελετές τσαγιού για ξένους ηγέτες κατά τις επισκέψεις τους στην Κίνα.

Σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αναμένεται να συμμετάσχει μαζί με τον Σι σε μια τελετή τσαγιού στο Zhongnanhai, το συγκρότημα που αποτελεί την έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος -έναν χώρο που έχουν επισκεφθεί ελάχιστοι Αμερικανοί ηγέτες.

Η Κίνα υπερηφανεύεται για τη χιλιετή παράδοση καλλιέργειας τσαγιού και τις εκατοντάδες ποικιλίες της. Για την κινεζική διπλωματία, το τσάι συμβολίζει την παραδοσιακή κινεζική κουλτούρα και η προσφορά του σε έναν ξένο ηγέτη αποτελεί ένδειξη σεβασμού, ειλικρίνειας και ευγένειας.

Ο Τραμπ βέβαια είναι γνωστός για την προτίμησή του στη γνωστή αμερικάνικη μάρκα αναψυκτικού. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, μεγαλύτερη σημασία ίσως έχουν οι συμβολισμοί παρά το ίδιο το ποτό, καθώς οι δύο ηγέτες επιχειρούν να «ζεστάνουν» τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Ακολουθούν ορισμένοι ξένοι ηγέτες με τους οποίους ο Σι έχει μοιραστεί τσάι τα προηγούμενα χρόνια:

British Prime Minister @theresa_may and Chinese President Xi Jinping during her visit to Beijing - China, where she drinking tea in the traditional Chinese way !#China #UK #Jo pic.twitter.com/EeYjlzcrLP — Moh`Alzoubi (@Moh_alzoubi89) February 2, 2018

🇧🇾🇨🇳 Meanwhile Lukashenko and Xi Jinping's talks began in Beijing.



The meeting is taking place in Zhongnanhai, the residence of the Chinese leader. At the beginning of the talks, Xi Jinping said that he was receiving Lukashenko in this place for the first time. According to the… pic.twitter.com/dMKhYG2Asw — Zlatti71 (@Zlatti_71) June 4, 2025

Extravagant Trump-Xi tea menu revealed - as those not at fancy event served Trump's favorite, McDonald's https://t.co/un8I4P8h7x pic.twitter.com/TOHbzcZ9Z9 — New York Post (@nypost) May 15, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.