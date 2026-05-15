Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιερή τελετουργία για τον Σι το τσάι -Η σημασία του για την κινεζική διπλωματία

Σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχει μαζί με τον Σι σε μια τελετή τσαγιού στο Zhongnanhai, το συγκρότημα που αποτελεί την έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
τσάι

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ είναι γνωστός για την αγάπη του για το τσάι. Έχει φιλοξενήσει πολλές εκλεπτυσμένες και προσεκτικά οργανωμένες τελετές τσαγιού για ξένους ηγέτες κατά τις επισκέψεις τους στην Κίνα.

Σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αναμένεται να συμμετάσχει μαζί με τον Σι σε μια τελετή τσαγιού στο Zhongnanhai, το συγκρότημα που αποτελεί την έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος -έναν χώρο που έχουν επισκεφθεί ελάχιστοι Αμερικανοί ηγέτες.

Η Κίνα υπερηφανεύεται για τη χιλιετή παράδοση καλλιέργειας τσαγιού και τις εκατοντάδες ποικιλίες της. Για την κινεζική διπλωματία, το τσάι συμβολίζει την παραδοσιακή κινεζική κουλτούρα και η προσφορά του σε έναν ξένο ηγέτη αποτελεί ένδειξη σεβασμού, ειλικρίνειας και ευγένειας.

Ο Τραμπ βέβαια είναι γνωστός για την προτίμησή του στη γνωστή αμερικάνικη μάρκα αναψυκτικού. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, μεγαλύτερη σημασία ίσως έχουν οι συμβολισμοί παρά το ίδιο το ποτό, καθώς οι δύο ηγέτες επιχειρούν να «ζεστάνουν» τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Ακολουθούν ορισμένοι ξένοι ηγέτες με τους οποίους ο Σι έχει μοιραστεί τσάι τα προηγούμενα χρόνια:

τσάι

τσάι

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τσάι τελετή Κίνα Σι Τζινπίνγκ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark