Η Κούβα έχει ξεμείνει εντελώς από ντίζελ και μαζούτ (fuel oil), δήλωσε ο υπουργός Eνέργειας της χώρας, Vicente de la O Levy.

Σε συνέντευξή του στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο de la O Levy ανέφερε ότι υπήρχαν περιορισμένες ποσότητες διαθέσιμου αερίου, αλλά ότι το ενεργειακό σύστημα της Κούβας βρισκόταν σε «κρίσιμη» κατάσταση, καθώς ο αποκλεισμός πετρελαίου από τις ΗΠΑ προς τη χώρα στραγγαλίζει τον εφοδιασμό.

Σποραδικές διαμαρτυρίες κατά των διακοπών ρεύματος ξέσπασαν στην κουβανική πρωτεύουσα, την Αβάνα, την Τετάρτη, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι ΗΠΑ επανέλαβαν αυτή την εβδομάδα την προσφορά τους για αποστολή βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα, με αντάλλαγμα «ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο κομμουνιστικό σύστημα της Κούβας».

«Το άθροισμα των διαφόρων τύπων καυσίμων: αργό πετρέλαιο, μαζούτ, από το οποίο δεν έχουμε απολύτως τίποτα· ντίζελ, από το οποίο επίσης δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Το μόνο πράγμα που έχουμε είναι αέριο από τα πηγάδια μας, όπου η παραγωγή έχει αυξηθεί», δήλωσε ο de la O Levy.

Υπό τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, τμήματα της πρωτεύουσας Αβάνας έχουν βυθιστεί σε περιόδους μπλακάουτ διάρκειας 20 έως 22 ωρών λόγω του αποκλεισμού, συνέχισε ο ίδιος. Παραδέχτηκε επίσης ότι η κατάσταση στη χώρα είναι «εξαιρετικά τεταμένη».

Τα νοσοκομεία στη χώρα αδυνατούν να λειτουργήσουν κανονικά, ενώ σχολεία και κυβερνητικά γραφεία αναγκάστηκαν να κλείσουν. Ο τουρισμός, μια οικονομική μηχανή για την Κούβα, έχει επίσης επηρεαστεί.

Κυρώσεις των ΗΠΑ

Η Κούβα βασίζεται συνήθως στη Βενεζουέλα και το Μεξικό για την προμήθεια πετρελαίου στο σύστημα διυλιστηρίων της. Ωστόσο, οι δύο χώρες έχουν διακόψει σε μεγάλο βαθμό τις προμήθειες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), απείλησε με δασμούς τις χώρες που στέλνουν καύσιμα στην Κούβα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Αβάνα απέρριψε μια προσφορά των ΗΠΑ για ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, έναν ισχυρισμό που η Κούβα αρνήθηκε.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ επανέλαβε την προσφορά του την Τετάρτη, λέγοντας ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα διανεμηθεί σε συντονισμό με την Καθολική Εκκλησία και «αξιόπιστες» ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Συνέχισε αναφέροντας: «Η απόφαση εναπόκειται στο κουβανικό καθεστώς να αποδεχθεί την προσφορά μας για βοήθεια ή να αρνηθεί την κρίσιμη σωτήρια βοήθεια και, τελικά, να λογοδοτήσει στον λαό της Κούβας επειδή στέκεται εμπόδιο σε κρίσιμη βοήθεια».

Ο αποκλεισμός της Ουάσινγκτον στη χώρα κλιμακώθηκε στις αρχές Μαΐου, όταν οι ΗΠΑ έβαλαν στο στόχαστρο ανώτερους Κουβανούς αξιωματούχους σε ένα κύμα κυρώσεων εναντίον στελεχών που, όπως είπαν, είχαν διαπράξει «παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, χαρακτήρισε τις κυρώσεις «παράνομες και καταχρηστικές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.