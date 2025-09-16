Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο την Τρίτη, καθώς οι αγορές αποτίμησαν τον κίνδυνο διατάραξης των προμηθειών από τη Ρωσία λόγω των ουκρανικών επιθέσεων με drones σε λιμάνια και διυλιστήρια, αλλά και την προοπτική μείωσης των αμερικανικών επιτοκίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent (LCOc1) ενισχύθηκαν κατά 53 σεντς ή 0,8% στα 67,97 δολάρια το βαρέλι στις 12:21 GMT, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (CLc1) κατέγραψε άνοδο 63 σεντς ή 1% στα 63,93 δολάρια. Τη Δευτέρα, το Brent έκλεισε με κέρδη 45 σεντς στα 67,44 δολάρια και το WTI με άνοδο 61 σεντς στα 63,30 δολάρια.

Η Transneft, το ρωσικό μονοπώλιο αγωγών πετρελαίου, προειδοποίησε παραγωγούς ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μειώσουν την παραγωγή μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε κρίσιμα λιμάνια εξαγωγών και διυλιστήρια, σύμφωνα με τρεις πηγές της βιομηχανίας.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, επιδιώκοντας να πλήξει τις πολεμικές δυνατότητες της Μόσχας, την ώρα που οι συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε τέλμα.

«Μια επίθεση σε τερματικό εξαγωγών, όπως το Primorsk, στοχεύει περισσότερο στον περιορισμό της δυνατότητας της Ρωσίας να πουλά πετρέλαιο στο εξωτερικό, επηρεάζοντας τις διεθνείς αγορές», ανέφεραν αναλυτές της JP Morgan, προσθέτοντας ότι «σημαντικότερο είναι πως η κίνηση αυτή δείχνει αυξανόμενη διάθεση για διατάραξη των διεθνών αγορών πετρελαίου, γεγονός που μπορεί να ασκήσει ανοδική πίεση στις τιμές».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν θέσει εκτός λειτουργίας περί τα 300.000 βαρέλια ημερησίως ρωσικής διυλιστικής δυναμικότητας τον Αύγουστο και έως τώρα μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η τράπεζα σημείωσε ότι, παρά την αβεβαιότητα γύρω από δευτερογενείς δασμούς και επιπλέον κυρώσεις, αναμένει μόνο ήπια μείωση της ρωσικής παραγωγής, καθώς οι αγοραστές στην Ασία εξακολουθούν να δείχνουν προθυμία να εισάγουν ρωσικό αργό.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν πρόσθετους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα για να πιέσουν το Πεκίνο να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, εκτός εάν η Ευρώπη επιβάλει αντίστοιχους δασμούς σε Κίνα και Ινδία, τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού αργού.

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκεται επίσης η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στις 16-17 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται μείωση επιτοκίων. Αν και χαμηλότερο κόστος δανεισμού τυπικά ενισχύει τη ζήτηση καυσίμων, οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Οι αγορές συνυπολογίζουν επίσης την πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, με τα επίσημα στοιχεία να αναμένονται την Τετάρτη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του στρατηγικού αναλυτή ενέργειας της Macquarie, Γουόλτ Τσάνσελορ, τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 6,4 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα έως τις 12 Σεπτεμβρίου, μετά από αύξηση 3,9 εκατ. βαρελιών την προηγούμενη εβδομάδα.

Δημοσκόπηση του Reuters τη Δευτέρα έδειξε ότι οι αναλυτές ανέμεναν πτώση των αποθεμάτων αργού και βενζίνης, ενώ πιθανόν αυξήθηκαν τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων.

