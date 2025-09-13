Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις πετρελαϊκής εταιρείας στην περιοχή Μπασκορτοστάν της Ρωσίας μετά από επίθεση της Ουκρανίας με drones, το Σάββατο το πρωί δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Σήμερα, η εταιρεία Bashneft δέχθηκε τρομοκρατική επίθεση από drones», έγραψε χαρακτηριστικά ο Radiy Khabirov στο Telegram.

Δείτε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media:

Video and image of the moment a Ukrainian drone struck the Bashneft oil refinery in Ufa in the Bashkortostan Republic in Russia. Geolocated at 54.87918145584116, 56.084284222402594 https://t.co/F292AWRaMd pic.twitter.com/o2F0A68GzC — raging545 (@raging545) September 13, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ρωσικά ΜΜΕ, ένα drone καταρρίφθηκε πάνω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, προκαλώντας ωστόσο πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ζημιές στην εγκατάσταση ήταν περιορισμένες και δεν υπήρξαν θύματα. Ένα δεύτερο drone καταρρίφθηκε επίσης.

Η πόλη Ούφα, όπου βρίσκεται η πετρελαϊκή εγκατάσταση, απέχει περίπου 1.400 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

