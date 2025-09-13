Λογαριασμός
Ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου

Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε δύο drones - Από την πτώση του ενός προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Bashneft - Δεν υπήρξαν θύματα

Πόλη Ούφα

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις πετρελαϊκής εταιρείας στην περιοχή Μπασκορτοστάν της Ρωσίας μετά από επίθεση της Ουκρανίας με drones, το Σάββατο το πρωί δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Σήμερα, η εταιρεία Bashneft δέχθηκε τρομοκρατική επίθεση από drones», έγραψε χαρακτηριστικά ο Radiy Khabirov στο Telegram.

Δείτε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media: 

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ρωσικά ΜΜΕ, ένα drone καταρρίφθηκε πάνω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, προκαλώντας ωστόσο πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ζημιές στην εγκατάσταση ήταν περιορισμένες και δεν υπήρξαν θύματα. Ένα δεύτερο drone καταρρίφθηκε επίσης. 

Η πόλη Ούφα, όπου βρίσκεται η πετρελαϊκή εγκατάσταση, απέχει περίπου 1.400 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

